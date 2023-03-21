«Галактику» продали с дисконтом

ТРК «Галактика» в Краснодаре продали на публичных торгах за 2,2 млрд руб. В 2021 году здание ТРК в ходе банкротства ЗАО «Темпл Инк» оценили в 5,3 млрд руб. Торговый центр приобрела компания «ВАК», занимающаяся покупкой и продажей недвижимого имущества. По словам конкурсного управляющего банкрота, с победителем торгов договор купли-продажи должен быть подписан уже на текущей неделе. Эксперты считают, что продажа объекта совпала с тотальным снижением интереса к торговой недвижимости, поэтому цена приобретения для нового собственника справедливая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О продаже ТРК «Галактика» стало известно летом 2021 года, когда объект оценили в 5,3 млрд рублей

Фото: vk.com / trkgalaktikakrd О продаже ТРК «Галактика» стало известно летом 2021 года, когда объект оценили в 5,3 млрд рублей

Фото: vk.com / trkgalaktikakrd

Имущество банкрота ЗАО «Темпл Инк» — ТРК «Галактика» в Краснодаре (ул. Уральская, 98/11) в ходе публичных торгов приобрела компания «ВАК». Сумма сделки составляет 2,2 млрд руб. Сообщение о результатах торгов опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Торги со снижением первоначальной стоимости были объявлены 4 марта, на продажу в пятый раз выставили здание ТРК площадью 94 тыс. кв. м, участок под ним и объекты инфраструктуры. Начальная цена единого лота — 4,7 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Темпл Инк.» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. 100% доли в УК принадлежит кипрской компании «Раиска Консалтинг». Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По итогам 2021 года выручка ЗАО составила 674,3 млн руб., чистая прибыль — 137,6 млн руб.

ООО «ВАК» было зарегистрировано в Краснодаре в ноябре 2022 года, основной вид деятельности — покупка и продажа недвижимого имущества, учредитель и генеральный директор — Аркадий Григорян. Финансовая отчетность в системе отсутствует. Господин Григорян также является учредителем фирмы ООО «Компания "Гал"». Предприятие зарегистрировано в Краснодаре в 2021 году и занимается сбором платежей и бюро кредитной информации.

О продаже ТРК «Галактика» впервые стало известно летом 2021 года. Рыночную стоимость имущества должника тогда оценили в 5,3 млрд руб. В декабре 2022 года Арбитражный суд Кубани запретил проводить новые торги по продаже ТРК из-за отказа организатора признать победителем в состоявшемся аукционе его единственного участника ООО «СЗ «Инсити-Строй»». Застройщик снизил за время торгов стоимость торгово-развлекательного комплекса с 4,7 млрд до 2,4 млрд руб., после чего организатор по техническим причинам отменил результаты аукциона.

«Компания "Инсити-Строй" требовала через суд признать себя победителем. По решению суда был проведен новый аукцион, в котором застройщик по своему решению не принял участие»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» ситуацию конкурсный управляющий ЗАО «Темпл Инк» Владимир Звонарев. Он добавил, что пока договор купли-продажи с ООО «ВАК» не заключен. В соответствии с законом эта процедура должна произойти не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения торгов.

По закону подписать договор купли-продажи торгово-развлекательного комплекса должны не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения торгов

Господин Звонарев отказался комментировать снижение цены ТРК «Галактика» в ходе торгов, сославшись на «коммерческую тайну». «Нам тоже не совсем понятно, что это за компания — ООО "ВАК". Однако они соблюли условия для участия в торгах, все требования выполнены. Следующий этап — подписание договора и оплата»,— комментирует управляющий.

Связаться с учредителем ООО «ВАК» Аркадием Григоряном «Ъ-Кубань» не удалось, в открытом доступе нет актуальных телефонных номеров компании. Один из источников «Ъ-Кубань» предположил, что имущество ЗАО «Темпл Инк» могли продать аффилированным фирмам: «Связанные друг с другом компании могли купить сами у себя за полцены торговый центр, и бизнес остался у бывшего собственника».

По словам генерального директора консалтинговой компании Macon Ильи Володько, прибегнуть к такому кардинальному снижению цены продавцу пришлось, так как не нашлось других покупателей. «Счет на миллиарды — на это способен лишь ограниченный круг потенциальных покупателей, чтобы вложиться и развивать данный объект. Продажа совпала с тотальным снижением интереса в целом к торговой недвижимости, этот процесс длится уже три года. И главное — активный уход брендов из России продолжил процесс снижения спроса на торговую недвижимость»,— говорит господин Володько.

Кроме того, ТРК «Галактика», по словам спикера, не выглядит сегодня «современным качественным объектом» и требует существенных инвестиций. Поэтому стоимость продажи этого объекта включает в себя те вложения, которые смогут позволить торговому центру работать «эффективно и приносить деньги».

Директор по развитию АО «Центр по работе с проблемными активами» Владимир Замураев констатирует, что снижение стоимости коммерческой недвижимости в два раза на этапе публичного предложения относительно рыночной стоимости является нормальной практикой. «Новые собственники могут сделать ставку как на развитие объекта с его текущим назначением, так и на его перепрофилирование. С одной стороны, людям в любом случае нужны будут места для покупок и отдыха, а развлекательная составляющая комплекса позволит оставлять детей под присмотром на время шопинга. Вместе с тем никто не отменял возможность изменения назначения объекта. Так, например, в начале 2023 года в Краснодаре сеть аптек "Апрель" выкупила ТЦ "Карнавал", который будет перепрофилирован в офисы»,— резюмирует господин Замураев.

Тат Гаспарян

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