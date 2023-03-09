«Карнавала» не будет

В конце марта в центре Краснодара прекратит работу ТРЦ «Карнавал». Его новый собственник — аптечная сеть «Апрель» - планируют переформатировать четырехэтажный торгово-развлекательный центр под офисные помещения. «Апрель» давно искал здание под головной офис, рассказали “Ъ-Кубань” эксперты рынка недвижимости. Они считают логичной продажу «Карнавала» из-за снижения покупательского спроса и падения посещаемости ТРЦ, вследствие ухода из России популярных брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnd.yourroom.ru Фото: krasnd.yourroom.ru

Торгово-развлекательный центр «Карнавал» по улице Буденного, 2.в Краснодаре закрывается в конце марта и будет переформатирован под офисные помещения. Об этом “Ъ-Кубань” рассказали в управляющей компании ООО «Капитал Сервис», уточнив, что новым владельцем ТРЦ станет сеть аптек «Апрель». В пресс-службе ООО «Фармацевтическая компания ''Апрель''» подтвердили информацию о покупке здания «Карнавала», но подробности сделки раскрывать не стали.

Четырехэтажный ТРЦ «Карнавал» открыли в Краснодаре в 2012 году. В нем располагались магазины бытовой техники, ювелирных изделий, продуктовый гипермаркет, а также популярный ресторан морской кухни. Как сообщили “Ъ-Кубань”, в одной из точек по продаже косметики, о том, что ТРЦ закрывается на ремонт, арендаторам сообщили в конце февраля, работать магазины продолжат до 30 марта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Капитал Сервис» зарегистрировано в 2008 году в Краснодаре. Помимо ТРЦ «Карнавал», фирма является управляющей и для ТЦ «Московский» на улице Артюшкова в Краснодаре. Уставный капитал общества - 10 тыс. руб. Генеральный директор — Ольга Шпак. Бенефициаром на начало 2022 года являлся известный краснодарский бизнесмен Виктор Бударин. Как сообщили “Ъ-Кубань” в структурах предпринимателя, ТРЦ «Карнавал» он продал «Апрелю» еще в прошлом году. По итогам 2021 год чистая прибыль «Капитал Сервиса» составляла 21,6 млн руб. ООО «Фармацевтическая компания ''Апрель''» зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году. Уставный капитал - 22,2 тыс. руб. Основной вид деятельности - оптовая торговля фармацевтической продукцией. Сеть насчитывает более 5600 аптечных пунктов. Компания основана в 2000 году в Краснодаре и за это время охватила 66 регионов России. Директор общества - Вадим Анисимов. Чистая прибыль компании за 2021 год - 24 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в марте 2020 года администрация Краснодара сообщила, что центральный офис аптечной сети «Апрель» будет построен на участке площадью 6,8 тыс. кв. м по улице Харьковской на въезде в Юбилейный микрорайон. Инвестиции в проект оценивались в 700 млн руб. Инвестсоглашение об этом подписали глава краевого центра Евгений Первышов и генеральный директор группы компаний «Апрель» Вадим Анисимов.Планируемый под застройку участок на момент озвученных планов фармкомпании находится в частной собственности, руководство «Апреля» собиралось выкупить землю. Сообщалось, что в новом офисе будет работать около 2 тыс. сотрудников.

Эксперты считают, что часть помещений «Карнавала» будет сдана в аренду под офисы, а часть - под заведения общественного питания

В настоящее время центральный офис аптечной сети находится в Юбилейном микрорайоне Краснодара, в нем работает около 600 человек. Часть помещений «Апрель» арендует. Однако в связи с постоянным расширением бизнеса ритейлеру необходим новый офис.

По оценке генерального директора консалтинговой компании Macon Ильи Володько, цена продажи ТРЦ «Карнавал» могла составить порядка 1 млрд руб. «Подобного рода сделка - нетипична на краснодарском рынке недвижимости и связана она с оперативными задачами нового собственника, а не с выгодоприобретениями. Сеть аптек ''Апрель'' давно искала здание под головной офис компании. Продажа ТРЦ - история редкая, а покупка с перепрофилированием - еще более необычная. Не самое, на мой взгляд, рациональное и эффективное решение. Для этого нужны дополнительные инвестиции», - отмечает господин Володько.

Директор федеральной риелторской компании «Этажи-Кубань» Вадим Камалов считает решение переформатировать ТРЦ «Карнавал» под офисные помещения удачным. По его словам, под торговые площади в данной локации слишком сложная логистика. «В районе Тургеневского моста катастрофически не хватает парковочных мест, трудный выезд и заезд на территорию ''Карнавала'' серьезно сказывается на его посещаемости. А вот для "офисников" это не настолько важно, зато их нахождение в центре города - огромный плюс», - говорит господин Камалов.

Он также отметил, что площадки ТРЦ сегодня простаивают из-за того, что многие западные бренды ушли из России, а наполнять ассортимент товаров в магазинах становится все сложнее и сложнее. Вадим Камалов предполагает, что часть помещений «Карнавала» будет сдана в аренду под офисы, а часть - под заведения общественного питания. «Вероятно, новые собственники уже имеют договоренность с каким-нибудь крупным брендом», - подчеркнул директор «Этажей-Кубань».

По мнению Ильи Володько, собственника ТРЦ «Карнавал» могли побудить к продаже актива падение общего потребительского спроса в России и кредитные обязательства. «Ближайшие пять лет торгово-развлекательные центры будут сталкиваться с проблемами управления. Что касается арендаторов торговых помещений - то выплата им неустоек будет зависеть от срока аренды. И, возможно, покупатель уже запланировал траты на эти цели», - резюмировал гендиректор Macon.

Олег Исаев

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