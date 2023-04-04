Сирия обвинила Израиль в ракетной атаке по окрестностям Дамаска, погибли два мирных жителя

Израиль совершил ракетную атаку по объектам в окрестностях Дамаска, заявило Минобороны Сирии. Погибли два мирных жителя. Иерусалим не комментировал информацию.

Как утверждают сирийские военные, атака была нанесена со стороны Голанских высот по целям в окрестностях Дамаска и южном регионе. Средства противовоздушной обороны сбили большинство ракет. «В результате агрессии двое мирных жителей погибли, нанесен некоторый материальный ущерб»,— говорится в сообщении Минобороны Сирии в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской Meta).

Сирия на прошлой неделе трижды подвергалась атакам Израиля. Пострадали семеро сирийских военных, погибли два иранских военных советника из Корпуса стражей исламской революции.

Подробнее об обострении в регионе — в материале «Ъ» «Израиль нацелился на Иран в Сирии».

Леонид Уварчев