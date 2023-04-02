Сирия заявила об израильской ракетной атаке провинции Хомс, пострадали пять военных

Израиль атаковал ракетами сирийскую провинцию Хомс в центральной части страны, сообщило Минобороны Сирии. Израиль не комментировал информацию. Пострадали пятеро сирийских военных.

Обстрел произошел примерно в 00:35 с направления к северо-востоку от Бейрута. «Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты агрессора и сбили некоторые из них»,— говорится в сообщении Минобороны Сирии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Это третья израильская атака на Сирию с 30 марта. В четверг и пятницу были нанесены удар по окрестностям Дамаска. Пострадали два военных.

Леонид Уварчев