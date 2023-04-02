Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сирия заявила об израильской ракетной атаке провинции Хомс, пострадали пять военных

Израиль атаковал ракетами сирийскую провинцию Хомс в центральной части страны, сообщило Минобороны Сирии. Израиль не комментировал информацию. Пострадали пятеро сирийских военных.

Обстрел произошел примерно в 00:35 с направления к северо-востоку от Бейрута. «Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты агрессора и сбили некоторые из них»,— говорится в сообщении Минобороны Сирии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Это третья израильская атака на Сирию с 30 марта. В четверг и пятницу были нанесены удар по окрестностям Дамаска. Пострадали два военных.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...