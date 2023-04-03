NASA объявило имена участников миссии к Луне «Артемида 2»

Сегодня, 3 апреля, NASA объявило имена четверых астронавтов, которые войдут в состав миссии «Артемида 2». Она должна отправиться к Луне в следующем году. В состав миссии вошли Кристина Кук, Виктор Гловер, Рейд Уайзмен и Джереми Хансен. Господин Хансен — канадец, остальные астронавты — американцы.

Миссия «Артемида 2» — часть более широкой программы полетов на Луну. В ноябре прошлого года состоялся запуск беспилотного космического корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида 1». В 2024 году к Луне будет запущен космический корабль уже с людьми на борту — это миссия «Артемида 2». Четыре астронавта на «Орионе» будут доставлены к Луне, они облетят ее и вернутся на Землю, весь полет должен занять десять дней. Миссия «Артемида 3», запланированная на 2025 год, предполагает высадку астронавтов на Луне.

Яна Рождественская