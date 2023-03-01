Грузы проявили стройкость

Погрузка на российских железных дорогах в феврале увеличилась год к году, то есть по отношению к последнему месяцу до начала военных действий на Украине и, соответственно, глобальных изменений российской экономики и логистики. С тех пор перевозки в основном падали. Изменение тенденции обеспечили в первую очередь зерновые, строительные и контейнерные грузы. Также перешли от падения к росту перевозки угля. Но в будущее железнодорожники и эксперты смотрят без излишнего оптимизма: февральские результаты не стали основанием для пересмотра годового прогноза по погрузке, по плану она должна упасть на 1,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По итогам февраля погрузка на сети ОАО РЖД выросла год к году на 0,2%, до 97,2 млн тонн. Это важно, поскольку февраль 2022 года был последним месяцем, когда последствия начатых 24 февраля военных действий на Украине не сказывались на экономике. Можно было бы предположить, что показатели февраля 2022 года оказались подпорчены последними днями, снизив базу для сравнения. Но в ОАО РЖД уверяют, что и за первые 20 дней февраля рост составил 0,2%.

Основными драйверами увеличения, пояснили в монополии, стали строительные грузы (рост на 29,7% к февралю 2022 года и на 24,3% — к февралю 2021-го) «в условиях господдержки отрасли и высоких темпов дорожного строительства».

«Также наблюдается существенный рост погрузки зерна — почти на 40%,— добавили в ОАО РЖД.— Этому способствовал рекордный урожай 2022 года (рост на 26,7% к уровню 2021 года) и увеличение спроса на российскую пшеницу на мировом рынке». В конце февраля в ОАО РЖД сообщали, что наилучший результат по отгрузке в среднем в сутки дают зерно (97 тыс. тонн в сутки) и контейнеры (130 тыс. тонн в сутки). В то же время на 3,4%, до 17,1 млн тонн, сократилась погрузка нефти и нефтепродуктов, на 10,5% — черных металлов. Глубже всего провал у лесных грузов (падение погрузки на 21,4%), промышленного сырья (на 20%), химикатов и соды (на 14,3%).

При этом в феврале на 2,3% увеличилась погрузка наиболее массового груза на сети — угля, достигнув 29,1 млн тонн.

До сих пор она сокращалась: в январе, например, на 4,3% год к году. Согласно инвестпрограмме ОАО РЖД на 2023 год, перевозки угля должны упасть в целом на 8,3%, на 12,7% в экспортном и на 3,3% — во внутрироссийском сообщении. В ОАО РЖД пояснили, что февральский рост связан с увеличением погрузки на северо-западном (на 34%) и восточном (на 8,1%) направлениях.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что с конца января, особенно усилившись во второй половине февраля, происходит ослабление рубля, которое обеспечивает экспортерам угля и других сырьевых товаров «дополнительные возможности в области организации логистики». По мнению эксперта, основной рост отправок пришелся на северо-запад.

В конце января заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило отмечал, что в результате того, что угольщики сумели наладить ситуацию с фрахтом, этот груз вновь поехал через порты северо-запада (см. “Ъ” от 26 января). Погрузка угля через порт Тамань на юге выросла в 2022 году на 32,1% и продолжает расти, однако, отмечает Михаил Бурмистров, на юге так же, как и на Восточном полигоне, сохраняются инфраструктурные ограничения.

Вместе с тем, по мнению господина Бурмистрова, рост погрузки в феврале — скорее локальная история, которая вряд ли отразится на итогах года по погрузке. В целом в 2023 году ОАО РЖД ожидает снижения погрузки на 1,2%, до 1,2 млрд тонн.

В монополии “Ъ” сообщили, что на основании февральских цифр прогноз пересматривать не планируется.

Михаил Бурмистров добавляет, что отдельным вызовом для ОАО РЖД и крупнейших грузоотправителей может стать «повысившийся, судя по последним событиям, уровень террористической опасности для объектов инфраструктуры и опасных производств, что эквивалентно новым потенциальным инфраструктурным ограничениям».

Наталья Скорлыгина