Погрузка падает лучше ожиданий

Погрузка на сети ОАО РЖД продолжает заметно отставать от уровня 2021 года, однако все же демонстрирует динамику лучше прогнозов. В ноябре впервые с начала года не наблюдалось снижения погрузки угля. При этом есть заметное падение по металлургическим и лесным грузам, где представители отрасли сейчас пытаются заручиться господдержкой, которая позволит снизить транспортные затраты или облегчить экспорт в страны АТР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Погрузка на сети ОАО РЖД за 11 месяцев сократилась на 3,6% к тому же периоду 2021 года, до 1,13 млрд тонн. В ноябре она упала на 4,1%, до 103,5 млн тонн. Темпы падения, сократившиеся до 3% в октябре, несколько увеличились, но все равно снижение замедлилось относительно апреля—сентября, где средний темп составлял минус 5,5%. Также в ноябре динамика погрузки была лучше плана, предусматривающего снижение на 4,6%.

Впервые с января не наблюдается отрицательной динамики в погрузке наиболее массового груза — угля, весной-летом демонстрировавшей антирекорды.

Например, снижение погрузки угля в июне составляло 11,8%. Сейчас этот показатель не изменился относительно ноября 2021 года, составив 31,4 млн тонн. Тем не менее по итогам 11 месяцев погрузка угля все еще сильно отстает от прошлого года: всего погружено 323,2 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. В ОАО РЖД пояснили, что экспортные перевозки угля в ноябре выросли на 0,6%, в том числе через порты — на 12,1%. «Рост погрузки в порты отмечался по всем направлениям, в том числе в порты Северо-Запада на 13,8%, порты Азово-Черноморского бассейна — на 9,9%, порты Дальнего Востока — на 12,2%»,— добавляют в ОАО РЖД.

Виталий Савельев, глава Минтранса, о динамике погрузки ОАО РЖД, 10 ноября: «На 2023 год предусмотрено незначительное снижение погрузки — на 1,2% к уровню 2022 года».

Лидерами снижения в долевом выражении в ноябре стали лом черных металлов (падение на 30,8%), лесные грузы (на 32,3%) и кокс (на 36,4%). На фоне закрытия европейских рынков сбыта лесопромышленные предприятия столкнулись с необходимостью сильно увеличить дальность перевозки и везти свои грузы на переполненный Восточный полигон (их отправки в этом направлении растут), и предприятия ЛПК стали просить правительство эти затраты просубсидировать. Вице-премьер Виктория Абрамченко в ноябре предложила предоставить приоритет пиломатериалам на Восточном полигоне с выделением квот для отдельных предприятий (см. “Ъ” от 1 декабря). В ОАО РЖД пояснили, что приоритет на Восточном полигоне отдается специальным, воинским и высокотехнологичным грузам, а также внутрироссийским перевозкам независимо от рода груза. «Объемы перевозки других грузов будут определяться исходя из этих правил и будут зависеть от объемов предъявления грузов, имеющих более высокий приоритет»,— добавили в монополии.

В объемном выражении, помимо 1 млн тонн лесных грузов, ОАО РЖД потеряло в ноябре примерно 1 млн тонн, или 16,4% месячной погрузки, черных металлов. Снижение за 11 месяцев составило 3,1%. Металлурги ранее жаловались на то, что после летнего повышения тарифов оплата перевозки, дальность которой радикально изменилась, стала для них неподъемной. Однако ОАО РЖД отмечало, что перевозка металлопродукции на восток и так имеет существенную скидку — 66% (см. “Ъ” от 31 октября). Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на главу «Русской стали» Алексея Сентюрина, ОАО РЖД может получить госсубсидии на скидки для металлургов при перевозке на восток — такая система уже применяется при перевозках зерна. Собеседники “Ъ” подтверждают, что диалог по этому вопросу идет.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что предоставление дополнительных скидок к тарифу на перевозки металлургической продукции в восточном направлении для ОАО РЖД не является экономически целесообразным, но «понимая положение металлургов, компания поддерживает предложение ассоциации "Русская сталь" о прямом субсидировании предприятиям части таких расходов».

При этом по итогам месяца наблюдается рост перевозок зерна (на 18% больше, чем в ноябре 2021 года), но накопленным итогом перевозки этого вида груза отстают от прошлого года на 6%. На 9,3% по итогам месяца и на 5,3% в январе—ноябре выросли перевозки строительных грузов. Также растут перевозки прочих, в том числе контейнерных грузов: на 2,1% в ноябре и на 2,2% за 11 месяцев.

В октябре ОАО РЖД подтверждало, что по итогам года ожидает снижения погрузки примерно на 5%. Обновленных прогнозов в монополии не предоставили.

Наталья Скорлыгина