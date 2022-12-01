Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Погрузка падает лучше ожиданий

Показатель ОАО РЖД в ноябре ухудшили лес и металлы

Погрузка на сети ОАО РЖД продолжает заметно отставать от уровня 2021 года, однако все же демонстрирует динамику лучше прогнозов. В ноябре впервые с начала года не наблюдалось снижения погрузки угля. При этом есть заметное падение по металлургическим и лесным грузам, где представители отрасли сейчас пытаются заручиться господдержкой, которая позволит снизить транспортные затраты или облегчить экспорт в страны АТР.

Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Погрузка на сети ОАО РЖД за 11 месяцев сократилась на 3,6% к тому же периоду 2021 года, до 1,13 млрд тонн. В ноябре она упала на 4,1%, до 103,5 млн тонн. Темпы падения, сократившиеся до 3% в октябре, несколько увеличились, но все равно снижение замедлилось относительно апреля—сентября, где средний темп составлял минус 5,5%. Также в ноябре динамика погрузки была лучше плана, предусматривающего снижение на 4,6%.

Впервые с января не наблюдается отрицательной динамики в погрузке наиболее массового груза — угля, весной-летом демонстрировавшей антирекорды.

Например, снижение погрузки угля в июне составляло 11,8%. Сейчас этот показатель не изменился относительно ноября 2021 года, составив 31,4 млн тонн. Тем не менее по итогам 11 месяцев погрузка угля все еще сильно отстает от прошлого года: всего погружено 323,2 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. В ОАО РЖД пояснили, что экспортные перевозки угля в ноябре выросли на 0,6%, в том числе через порты — на 12,1%. «Рост погрузки в порты отмечался по всем направлениям, в том числе в порты Северо-Запада на 13,8%, порты Азово-Черноморского бассейна — на 9,9%, порты Дальнего Востока — на 12,2%»,— добавляют в ОАО РЖД.

Виталий Савельев, глава Минтранса, о динамике погрузки ОАО РЖД, 10 ноября:

«На 2023 год предусмотрено незначительное снижение погрузки — на 1,2% к уровню 2022 года».

Лидерами снижения в долевом выражении в ноябре стали лом черных металлов (падение на 30,8%), лесные грузы (на 32,3%) и кокс (на 36,4%). На фоне закрытия европейских рынков сбыта лесопромышленные предприятия столкнулись с необходимостью сильно увеличить дальность перевозки и везти свои грузы на переполненный Восточный полигон (их отправки в этом направлении растут), и предприятия ЛПК стали просить правительство эти затраты просубсидировать. Вице-премьер Виктория Абрамченко в ноябре предложила предоставить приоритет пиломатериалам на Восточном полигоне с выделением квот для отдельных предприятий (см. “Ъ” от 1 декабря). В ОАО РЖД пояснили, что приоритет на Восточном полигоне отдается специальным, воинским и высокотехнологичным грузам, а также внутрироссийским перевозкам независимо от рода груза. «Объемы перевозки других грузов будут определяться исходя из этих правил и будут зависеть от объемов предъявления грузов, имеющих более высокий приоритет»,— добавили в монополии.

Падение погрузки замедлилось до 5%

В объемном выражении, помимо 1 млн тонн лесных грузов, ОАО РЖД потеряло в ноябре примерно 1 млн тонн, или 16,4% месячной погрузки, черных металлов. Снижение за 11 месяцев составило 3,1%. Металлурги ранее жаловались на то, что после летнего повышения тарифов оплата перевозки, дальность которой радикально изменилась, стала для них неподъемной. Однако ОАО РЖД отмечало, что перевозка металлопродукции на восток и так имеет существенную скидку — 66% (см. “Ъ” от 31 октября). Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на главу «Русской стали» Алексея Сентюрина, ОАО РЖД может получить госсубсидии на скидки для металлургов при перевозке на восток — такая система уже применяется при перевозках зерна. Собеседники “Ъ” подтверждают, что диалог по этому вопросу идет.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что предоставление дополнительных скидок к тарифу на перевозки металлургической продукции в восточном направлении для ОАО РЖД не является экономически целесообразным, но «понимая положение металлургов, компания поддерживает предложение ассоциации "Русская сталь" о прямом субсидировании предприятиям части таких расходов».

При этом по итогам месяца наблюдается рост перевозок зерна (на 18% больше, чем в ноябре 2021 года), но накопленным итогом перевозки этого вида груза отстают от прошлого года на 6%. На 9,3% по итогам месяца и на 5,3% в январе—ноябре выросли перевозки строительных грузов. Также растут перевозки прочих, в том числе контейнерных грузов: на 2,1% в ноябре и на 2,2% за 11 месяцев.

В октябре ОАО РЖД подтверждало, что по итогам года ожидает снижения погрузки примерно на 5%. Обновленных прогнозов в монополии не предоставили.

Наталья Скорлыгина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...