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Коммерсантъ FM
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МИД рассказал, как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская сторона укрепит военный потенциал на северо-западе в ответ на вступление Финляндии в НАТО. Хельсинки официально присоединится к Североатлантического альянсу 4 апреля.

«Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении»,— сообщил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Господин Грушко также пообещал, что в случае размещения на территории Финляндии «сил и средств других членов НАТО» Москва предпримет «дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России». О каких конкретно мерах идет речь, замглавы МИДа не уточнил.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса 4 апреля. По его словам, все формальные процедуры по вступлению страны в НАТО уже завершены.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией в мае 2022 года. Однако вступление второго скандинавского государства в альянс отложено из-за позиции властей Турции, которые предъявили Стокгольму целый ряд дополнительных условий для одобрения заявки на присоединение к НАТО. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в январе говорил, что в Карелии будет создан армейский корпус.

Подробнее о возможных последствиях вступления Финляндии в НАТО читайте в материале «Ъ» «Финляндии это НАТО».

Александр Кислов

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