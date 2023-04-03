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Коммерсантъ FM
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Столтенберг сообщил, что Финляндия вступит в НАТО 4 апреля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса 4 апреля. По его словам, все формальные процедуры по вступлению страны в НАТО уже завершены.

Фото: Johanna Geron, Reuters

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Это историческая неделя. Завтра мы поприветствуем Финляндию как 31-го члена Североатлантического альянса, что сделает Финляндию и НАТО сильнее»,— сообщил господин Столтенберг в ходе своего выступления, которое транслировалось на сайте НАТО.

Как уточняет газета Verdens Gang, информацию об окончательном присоединении Хельсинки к НАТО 4 апреля также подтвердили и в канцелярии президента Финляндии.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией в мае 2022 года. Заявку последней отказалась одобрять Турция после акций с сожжением Корана у ее посольства в Стокгольме, которую провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Вопросов к присоединению Финляндии к НАТО у турецких властей не было: 1 апреля протокол о вступлении страны в альянс был подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробнее о возможных последствиях вступления Финляндии в НАТО читайте в материале «Ъ» «Финляндии это НАТО».

Александр Кислов

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