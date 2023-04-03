Владимир Путин распорядился провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани

Саммит БРИКС (объединение пяти государств: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в 2024 году пройдет в Казани, следует из указа президента Владимира Путина. Предыдущий саммит, в 2022 году, состоялся в Китае, в этом году он пройдет в августе в ЮАР.

Решение о проведении саммита в Казани принято в связи с предстоящим в 2024 году председательством РФ в БРИКС. «Определить Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС»,— говорится в документе, размещенном сегодня, 3 апреля, на портале правовой информации.

Также господин Путин поручил образовать организационный комитет по вопросу председательства РФ в БРИКС, руководить комитетом поручено помощнику президента Юрию Ушакову. Указ вступает в силу со дня подписания, 3 апреля.

В марте МИД ЮАР подтвердил приглашение президента России на саммит БРИКС, несмотря на ордер Международного уголовного суда. 17 марта он выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Мария Федотова