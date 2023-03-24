В МИД ЮАР усомнились в аресте Путина в случае приезда на саммит БРИКС

Власти Южно-Африканской Республики вряд ли арестуют какого-либо иностранного лидера, прибывшего на их территорию, пишет Bloomberg со ссылкой на двух чиновников из МИД ЮАР. По их информации, правительство рассматривает все возможные способы, чтобы избежать необходимости исполнения ордера на арест президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yue Yuewei / Xinhua / AP Фото: Yue Yuewei / Xinhua / AP

17 марта досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест Владимира Путина по делу о незаконном вывозе детей с Украинцы. ЮАР признает юрисдикцию МУС, а значит, обязана приводить в исполнение его решения. Вместе с тем в августе 2023 года в ЮАР планируется саммит БРИКС, на который приглашен Владимир Путин.

Сегодня, 24 марта, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор сообщила, что правительство страны уже обратилось за «юридическим заключением» по поводу ордера МУС. «Мы обеспокоены ситуацией на Украине. Мы бы хотели оказаться в позиции, где мы могли бы продолжать взаимодействие между двумя странами, чтобы призвать их к миру»,— сказала она.

20 марта, через три дня после выдачи ордера на арест Владимира Путина, представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что власти «приняли к сведению» эту информацию. «Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства»,— добавил он тогда. 22 марта Наледи Пандор сообщила, что ЮАР обсудит этот вопрос в кабинете министров, а также с коллегами в России, чтобы определить дальнейшие действия.

23 марта МИД ЮАР подтвердил приглашение Владимира Путина на саммит БРИКС, несмотря на «некоторый повод для беспокойства». Наледи Пандор заявила, что сложившаяся ситуация заставляет усомниться в объективности МУС. Как сообщил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, решение о поездке Владимира Путина в ЮАР пока не принято.

Как в мире оценили ордер на арест Владимира Путина — в материале «Ъ».

Лусине Баласян