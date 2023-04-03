У Ленинградской области появилась столица — город Гатчина

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о наделении Гатчины статусом столицы Ленинградской области. Он вступил в силу после публикации сегодня, 3 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Законом внесены соответствующие изменения в Устав Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Выбор Гатчины в качестве места работы чиновников областной администрации обусловлен историческими, экономическими и культурными факторами. Как известно, в Гатчине располагался центр управления Российской Империей при Павле I. Во второй раз город приобрел статус главной императорской резиденции в 1881 году, когда здесь жил с семьей император Александр III. Местом размещения органов власти Ленинградской области Гатчина стала еще в апреле 2021 года.

«Ъ» рассказывал, что власти планировали завершить переезд в Гатчину к 2024 году. Сейчас официальные сроки не называют, для полного переезда около 2 тыс. сотрудников необходимо найти 100 тыс. кв. м.

Подробнее — в материале «Юбилей без переезда».

Александр Просяник, Санкт-Петербург