Ленобласть получила столицу

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли изменения в устав региона, дающие правовые основания для переезда областного правительства в Гатчину. Он должен начаться в текущем году и завершиться в следующем. Новым местом работы чиновников станут здание администрации Гатчинского района и объекты Минобороны.

Внесение изменений в устав Ленобласти рассмотрели вчера депутаты ЗакСа. Как следует из пояснительной записки, выбор Гатчины для работы чиновников областной администрации обусловлен историческими, экономическими, логистическими, культурными и политическими факторами. В городе располагался центр управления Российской империей при Павле I, а во второй раз он приобрел статус главной императорской резиденции в 1881 году, когда в Гатчине жил с семьей император Александр III. Также в документе отмечается, что город находится в удачной локации. Он равноудален от других крупных населенных пунктов, находится рядом с Петербургом и аэропортом «Пулково». В связи с тем, что переезд — процесс небыстрый, местами работы чиновников областной администрации закрепили и Санкт-Петербург, и Гатчину.

Обсуждение законопроекта было недолгим. Единоросса Олега Зевакова интересовало, как релокация отразится на сотрудниках областной администрации, так как более 95% из них проживают в Петербурге. Председатель комитета правового обеспечения Ленобласти Лариса Красненко пояснила, что благодаря транспортному обходу Гатчины доступность города улучшилась. Помимо этого, власти обсуждают запуск скоростных электричек, которые станут курсировать до новой областной столицы от Балтийского вокзала. Депутата Александра Матвеева волновал вопрос сроков начала переезда, который обсуждается уже несколько лет. Он будет поэтапным и начнется в текущем году, ответила Лариса Красненко. В итоге парламентарии приняли законопроект единогласно сразу в трех чтениях. Закон вступит в силу в день его опубликования.

Переезд в Гатчину впервые начал обсуждаться еще в период губернаторства Валерия Сердюкова. В 2012 году Александр Дрозденко, сменивший его в должности главы региона, выступил против переноса правительства и даже запретил областным чиновникам обсуждение этой темы. Впрочем, в 2017 году господин Дрозденко вернулся к этой идее, предложив передать здание областной администрации под залог банку, который выпустит под его стоимость векселя со сроком погашения в три года. С помощью этого механизма планировалось привлечь инвестора на строительство нового здания для региональных чиновников. Однако уже через год областные власти стали говорить о реконструкции существующих площадей в Гатчине под эти нужды. Весной 2018 года Александр Дрозденко поручил перерегистрировать подразделения областной администрации и подведомственные учреждения с Петербурга на Гатчину. Смена юридического адреса проводилась с целью увеличения числа налоговых поступлений в региональный бюджет. В пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти уточняли, что тогда изменения затронули лишь несколько ведомств.

В прошлом году стало известно, что правительство Ленобласти и центральную резиденцию губернатора собираются разместить в здании на улице Киргетова, дом 1 (см. “Ъ” от 17.09.2020). Сейчас там находится администрация Гатчинского района, которой предстоит перебазироваться в другое место. Кроме того, несколько областных комитетов могут занять здания Минобороны, в том числе «Красные казармы» и архив Военно-Морского Флота. Постепенно поменяют свой рабочий адрес все чиновники, которых осенью прошлого года в областном правительстве насчитывалось 1954 человека. В первую очередь это коснется сотрудников комитетов по туризму, молодежной политике, физкультуре и спорту, культуре вместе с ГБУК ЛО «Музейное агентство», а также части администрации губернатора и правительства региона. Александр Дрозденко заявлял, что статус Гатчины как столицы региона будет закреплен в уставе Ленобласти до конца 2020 года, а сам процесс переезда должен завершиться в 2022 году. Освободившиеся в Петербурге площади чиновники хотят сдавать в аренду, а относительно некоторых из них рассматривают возможность продажи. Стоимость релокации и условия использования новых объектов областные власти не раскрывали.

Ольга Кантемирова