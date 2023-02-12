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Юбилей без переезда

Столетие Ленобласти отметят в Гатчине, но начало переезда в областную столицу в этом году не начнется

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил комитету правого обеспечения внести необходимые нормативные акты для установления статуса столицы Гатчины, о чем в минувшую пятницу сообщила пресс-служба областной администрации. Столетие области в 2027 году глава 47-го региона обещал отметить в Гатчине, однако сроки начала переезда все еще не называются.

Здание администрации гатчинского муниципального района

Здание администрации гатчинского муниципального района

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Здание администрации гатчинского муниципального района

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Для меня двух мнений быть не может: столица у нас есть. Поручил комитету правового обеспечения внести все необходимые изменения в нормативные акты для установления статуса столицы Ленобласти — города Гатчины. Столетие региона в 2027 году, безусловно, будем отмечать в Гатчине»,— процитировала губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко пресс-служба правительства региона в конце прошлой недели.

Сроки начала переезда областной администрации не уточняются. В конце января в интервью федеральному телеканалу глава 47-го региона напомнил сам, что переезд должен был начаться в этом году, но события последних трех лет его отодвинули. «Все решения, связанные с затратами, хлопотами, мы решили отложить до лучших времен. Нам есть на что тратить бюджетные деньги. Поэтому фактического переезда, чтобы комитеты, губернатор постоянно находились в Гатчине,— у нас этого пока нет»,— констатировал господин Дрозденко.

Губернатор напомнил, что у него нет желания возводить новостройки в Гатчине для переселения областной администрации. Комитеты смогут расположиться в историческом квартале деревянных зданий в центре города — в расселенных жилых домах. В планах областного правительства закрепить за комитетами каждый из деревянных коттеджей и отреставрировать их фасады.

Сама администрация, по словам господина Дрозденко, может переехать в здание архива Военно-морского флота Минобороны РФ, расположенного напротив Гатчинского дворца на Красноармейском проспекте. Как уточнил губернатор, сегодня с министерством ведутся переговоры, которые далеко продвинулись. «Было встречное предложение выделить землю, помочь с техусловиями, проектированием, чтобы архив переехал. Мы сейчас эти условия выполняем. Надеюсь, что обмен состоится, и мы будем реставрировать здание под переезд самой администрации»,— рассказал Александр Дрозденко.

О переезде правительства Ленобласти в Гатчину говорят еще со времен губернаторства Валерия Сердюкова. Весной 2021 года областной парламент принял закон о предоставлении городу статуса столицы и соответствующие поправки в Устав региона. Тогда сроком возможного переезда обозначался 2025 год.

Александра Тен

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