Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Польша не будет сразу передавать Украине все свои МиГ-29

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польские власти не будут передавать Украине все находящиеся у них на вооружении советские истребители МиГ-29. Он отметил, что процесс передачи истребителей пока проходит в атмосфере секретности, но информацию об этом скоро обнародуют.

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

«Думаю, мы не будем отдавать все. Точно не в одной партии»,— сказал господин Яблоньский в интервью радиостанции RMF (перевод по ТАСС).

«Я точно не скажу, как это будет происходить. Минобороны пока предпочитает держать это дело в секрете»,— добавил он.

На вооружении в Польше находится 28 истребителей МиГ-29. 16 марта президент страны Анджей Дуда анонсировал передачу первых МиГ-29 Украине в ближайшее время. По его словам, остальные истребители находятся на сервисном обслуживании и также будут поставлены на Украину. В ВСУ, комментируя передачу истребителей, назвали их устаревшими и неэффективными.

Что происходит на 397-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...