Польша не будет сразу передавать Украине все свои МиГ-29

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польские власти не будут передавать Украине все находящиеся у них на вооружении советские истребители МиГ-29. Он отметил, что процесс передачи истребителей пока проходит в атмосфере секретности, но информацию об этом скоро обнародуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lukasz Glowala / Reuters Фото: Lukasz Glowala / Reuters

«Думаю, мы не будем отдавать все. Точно не в одной партии»,— сказал господин Яблоньский в интервью радиостанции RMF (перевод по ТАСС).

«Я точно не скажу, как это будет происходить. Минобороны пока предпочитает держать это дело в секрете»,— добавил он.

На вооружении в Польше находится 28 истребителей МиГ-29. 16 марта президент страны Анджей Дуда анонсировал передачу первых МиГ-29 Украине в ближайшее время. По его словам, остальные истребители находятся на сервисном обслуживании и также будут поставлены на Украину. В ВСУ, комментируя передачу истребителей, назвали их устаревшими и неэффективными.

Что происходит на 397-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко