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Коммерсантъ FM
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Президент Франции посетит Китай 5–7 апреля

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Китай с государственным визитом 5–7 апреля в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Его поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, говорится на сайте китайского МИДа.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Агентство AFP сообщало, что господин Макрон, в частности, обсудит с господином Си военные действия на Украине. По данным агентства, французский президент предупредит председателя КНР, что «любое решение поддержать Россию в военном конфликте против Украины будет иметь катастрофические последствия». Последний раз лидеры двух стран встречались на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.

В конце марта Китай с двухдневным визитом посетил премьер-министр Испании Педро Санчес. Источники немецкой газеты Handelsblatt сообщали, что в апреле в КНР приедет глава МИД Германии Анналена Бербок, точные даты ее визита неизвестны. Reuters писал, что в этом месяце американский бизнесмен Илон Маск также намерен посетить Китай и встретиться с премьером Госсовета.

Об отношениях Запада и Пекина — в материале «Ъ» «Под Америку подложили китайский мир».

Лаура Кеффер

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