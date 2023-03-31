Reuters: Илон Маск собирается посетить Китай и встретиться с премьером Госсовета

Глава компании Tesla Илон Маск планирует посетить Китай уже в начале апреля и хотел бы встретиться там с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. По данным агентства, точная дата поездки зависит от того, когда будет свободное время для встречи у господина Ли.

Если визит Илона Маска в Китай состоится, это будет его первая поездка в страну с начала пандемии и с тех пор, как председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на третий срок. В последний раз господин Маск приезжал в Китай в начале 2020 года.

Китай является вторым по величине рынком после США для компании Tesla, с 2019 года здесь работает один из заводов компании. На обращение Reuters с просьбой прокомментировать возможный визит Илона Маска в Китай агентству не ответили ни в Tesla, ни в Госсовете КНР.

Алена Миклашевская