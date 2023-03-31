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Коммерсантъ FM
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Handelsblatt: глава МИД ФРГ в апреле посетит Китай

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетит Китай в середине апреля, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники. По их данным, госпожа Бербок направится в Пекин через несколько дней после католической Пасхи, которую отмечают 9 апреля. Из КНР министр отправится на встречу глав МИД стран G7 в Японии.

Сейчас в Китае с двухдневным визитом находится премьер-министр Испании Педро Санчес, он прибыл в КНР вчера, 30 марта. На следующей неделе Пекин должны посетить президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Та накануне заявила, что отношения КНР и Европы определят дальнейшие действия китайских властей в отношении Украины.

Об отношениях Запада и Пекина — в материале «Ъ» «Под Америку подложили китайский мир».

Лаура Кеффер

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