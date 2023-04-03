Путин создал государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества»

Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников военной операции на Украине. Также фонд, получивший название «Защитники Отечества», будет заниматься оказанием помощи семьям погибших военных.

Согласно указу, фонд будет оказывать поддержку ветеранам военной операции, а также участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Деятельность фонда будет осуществляться за счет федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также «иных источников».

Учредителем фонда станет правительство. Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, попечительский совет возглавил глава Минтруда Антон Котяков. Господин Путин также поручил высшим должностным лицам регионов обеспечить поддержку деятельности фонда.

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