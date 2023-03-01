Мишустин: правительство начало работу по формированию фонда поддержки участников военной операции

Правительство России работает над формированием фонда поддержки участников военной операции на Украине. Соответствующие поручения даны. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

«Для адресной персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО президент поставил задачу создать государственный фонд. Мы уже обсуждали этот вопрос на заседании правительства, все поручения даны. Работа по формированию такой структуры началась»,— сказал Михаил Мишустин на заседании.

Господин Мишустин напомнил, что это позволит координировать оказание социальной и медицинской помощи, в том числе реабилитацию и обучение участников военного конфликта.

21 февраля во время послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации для оказания комплексной и адресной поддержки.

Олеся Павленко