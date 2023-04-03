Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 32

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, увеличилось до 32 человек. Из них десять находятся в тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, 16 человек находятся в состоянии средней тяжести, в их числе девочка 14 лет, еще пять человек — в удовлетворительном состоянии. Одна пострадавшая отказалась от госпитализации, ей оказали помощь амбулаторно.

Взрыв произошел вчера, 2 апреля, в кафе Street Food Bar №1, где Владлен Татарский выступал с лекцией. СКР возбудил дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По информации «Интерфакса», была задержана подозреваемая Дарья Трепова. По предварительным данным, она принесла в кафе коробку с бюстом господина Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Подробности — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».

Лаура Кеффер