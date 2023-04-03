Мошенники увлеклись конвертацией

В сети Интернет растет число мошеннических криптообменников и работающих с ними агрегаторов, работающих с россиянами. По словам экспертов, тенденция связано с увеличением объемов криптофиатных операций на фоне оживления рынка и ужесточения антироссийских санкций. Чтобы не попасться на уловку мошенников, аналитики рекомендуют проверять обменники с помощью крупных агрегаторов, обращать внимание на дату их регистрации и не гнаться за нереалистично выгодным курсом. В целом же улучшить ситуацию, по мнению участников рынка, может только легализация криптовалют в РФ с появление официальных обменных площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в «Информзащите», в марте по сравнению с февралем в русскоязычном сегменте Интернета существенно увеличилось число «небольших криптообменников, часть из которых на поверку оказываются мошенническими». В целом доля недобросовестных операций в этой сфере выросла в полтора раза и продолжает увеличиваться, говорят в компании. По данным Positive Technologies, в марте количество мошеннических криптообменников втрое превосходило их число годом ранее. Распространяются и поддельные агрегаторов обменников. Как отметил руководитель Satoshkin Дмитрий Степанин, аналоги Bestchange «создаются специально, чтобы рекламировать фальшивые обменники».

К недобросовестным обменникам участники рынка относят криптообменники, которые выполняют операции с нарушением взятых обязательств. Например, выставляемые котировки на покупку/продажу могут отличаться от расчетного курса, в том числе за счет скрытых комиссий. Или расчеты могут идти дольше, чем обещано, и за это время курс валюты может довольно сильно поменяться. Нередко речь идет о мошенниках, которые принимают деньги или криптовалюты и ничего не предоставляют взамен.

Недобросовестные криптообменники были всегда, увеличение их числа не связано с ростом активности в данном направлении, скорее с увеличением объемов криптофиатных операций, полагает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. Возросший спрос на операции по купле-продаже криптовалюты в России объясняется многократно усилившимися международными санкциями, считает директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко: «Естественно, на любом рынке, демонстрирующем взрывной рост, в том числе криптовалютном, активизируются всевозможные мошенники».

Интерес к криптовалюте оживился и на последней волне роста курсов виртуальных валют (см. “Ъ” от 21 марта). По данным Coinmarketcap, к началу апреля курс биткойна закрепился выше уровня $28 тыс., то есть вернулся к значениям начала июня прошлого года. Котировки эфира превышают $1,8 тыс., то есть вернулись к значениям августа прошлого года. С середины марта курсы ведущих валют выросли в 1,3–1,5 раза, с конца прошлого года рост составил 1,6–1,7 раза.

Опрошенные “Ъ” эксперты рекомендуют проверять наличие обменников на страницах крупных агрегаторов, таких как Bestchange или Exnode. Если обменник присутствует в рейтингах, это – «наилучшая гарантия того, что вас, скорее всего, не обманут», отмечает Сергей Менделеев. Но даже в этом случае эксперт не советует менять суммы больше 1 млн руб.

При использовании обменников стоит проверять дату их регистрации. Если сайт зарегистрирован недавно, есть повод насторожиться, говорит Дмитрий Степанин. Кроме того, он советует изучить отзывы об обменнике на криптовалютных форумах. «Главное правило при работе с криптообменниками — не гнаться за нереалистичным курсом»,— подчеркивают эксперты и участники рынка.

В BitRiver видят выход из ситуации в оперативном введении в российское правовое поле платформ для купли-продажи криптовалюты, которые под надзором государства будут осуществлять операции как минимум по обмену криптовалюты на фиатные средства и обратно. Это, по словам Олега Огиенко, может быть сделано в рамках экспериментального правового режима на первом этапе. Законопроект о регулировании криптовалют был внесен в Государственную думу в ноябре, однако с тех пор находится без движения.

Ксения Куликова, Юлия Пославская