В ожидании ИИ

Росбанк 8 февраля оригинально отпраздновал День науки, продемонстрировав успешный эксперимент по продаже цифрового золота за цифровые рубли. После заключения сделки покупатель рассчитывается с инвестором цифровыми рублями. Переход прав собственности на ЦФА и факт оплаты «отражаются в личных кабинетах инвестора и покупателя», при этом «токен будет храниться в специальном реестре», поясняют в банке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эксперимент остается пока чисто научным явлением, поскольку у платформы «Атомайза» (первой из четырех, попавших в реестр ЦБ за два года) в настоящее время нет действующих ЦФА и в демонстрации участвовал прототип, выпущенный в прошлом году. В свою очередь покупатель также расплачивался прототипом цифрового рубля — эксперимент с реальной цифровой валютой ЦБ планируется начать лишь в апреле этого года (см. “Ъ” от 3 февраля).

Банкиры считают, что «сделка демонстрирует растущий интерес к цифровым финансовым активам». Однако наличие такого интереса со стороны граждан в условиях, когда у них есть возможность не только открывать металлические счета (см. “Ъ” от 5 октября 2022 года), но и покупать слитки без уплаты НДС (см. “Ъ” от 16 декабря 2022 года), только предстоит выяснить.

Для сравнения: в прошлом году выпуски ЦФА на драгметаллы (в широком диапазоне — от золота до рутения) на платформе «Атомайза» были ограничены 0,6 кг в целом на сумму около 2,5 млн руб. Более масштабный выпуск с декабря прошлого года реализует Сбербанк на собственной платформе (ЦФА на 150 кг золота). Однако даже спустя два месяца банк не торопится открывать результаты.

Еще более гипотетическим выглядит интерес граждан к цифровому рублю. В этом инструменте скорее заинтересовано государство, в том числе для контроля за целевыми выплатами — в частности, социальных пособий на лекарства, детское питание и тому подобное. Но вряд ли в перечень попадут ЦФА, даже обеспеченные золотом.

Я бы пошутил, что проведение подобной сделки может заинтересовать искусственные интеллекты (например, от Сбербанка и «Яндекса»). Но и они пока тоже находятся в разработке. Или, продолжая (не самую серьезную) логику, такую операцию могли бы провести виртуальный покупатель и виртуальный продавец с использованием своего цифрового профиля. Но под эгидой Минцифры третий год идет только эксперимент по его созданию.

В реальном мире на осознание значения состоявшегося на этой неделе в финансовой виртуальности мире события может уйти не один год. Уверенность появилась только в одном — инструмент есть и действует. А вот будет ли от него больше прока, чем от покупки металлического биткойна за наличные, еще предстоит выяснить.