Криптозащитная реакция

Котировки биткойна обновили максимум с июня 2022 года, эфир находится вблизи максимальных значений с сентября. Игра на повышение идет на фоне турбулентности в финансовой системе США и Европы. Криптовалюты традиционно рассматриваются в качестве защитных наравне с золотом и долговыми бумагами США. С учетом начавшихся масштабных вливаний в финансовую систему со стороны регуляторов участники рынка ожидают продолжения роста котировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным CoinMarketCap, 20 марта стоимость биткойна (BTC) превышала $28,4 тыс., обновив максимум с июня 2022 года. Недельный рост составил более 18%, а капитализация превысила $540 млрд. Это уже вторая волна роста с середины марта (см. “Ъ” от 13 марта). Однако не все популярные криптовалюты повторяли динамику биткойна. Так, Ethereum, BNB, Solana, Polkadot за неделю прибавили в цене 3–12%, тогда как Cardano, Polygon, Shiba Inu потеряли 3–4%.

Сохранение интереса к криптовалютам поддерживает банковский кризис, особенно недавний крах американских банков, которые занимали значимое место на этом рынке. В частности, активы стейблкойна USDC хранились в Silicon Valley Bank, а Signature Bank предоставлял систему платежей Signet, которая позволяла совершать круглосуточно обмен денег из фиата в крипту и обратно.

По данным агентства Reuters, власти США хотят продать эти банки с условием, что в дальнейшем они не будут взаимодействовать с криптовалютой. За ужесточение использования криптовалют высказывались и представители Конгресса США, в частности в начале года там был создан подкомитет, который будет заниматься цифровыми активами.

Джером Пауэлл, глава ФРС, на заседании банковского комитета Сената США 7 марта: Более сильные, чем ожидалось, макроэкономические данные позволяют предположить, что финальный уровень процентных ставок будет выше, чем предполагалось ранее.

Впрочем, пока выявленные проблемы в банках оказали не слишком сильное влияние на рынок. Более того, крах этих организаций, по словам СЕО и сооснователя Mineplex Digital Banking Александра Мамасидикова, спровоцировал классический bank run — бегство капитала из банков в другие активы. А на очередном заседании ФРС пообещала помочь банкам с ликвидностью.

«В таких условиях часть инвесторов направила капитал на покупку биткойнов как одного из альтернативных средств сбережения»,— отмечает господин Мамасидиков.

Среди защитных активов инвесторы также рассматривают золото и казначейские облигации США.

Риски запрета криптовалют участники рынка считают очень низкими. Сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман отмечает, что «уже 1 июля 2023 года Гонконг станет первой юрисдикцией, где всем можно будет покупать криптовалюту официально».

В то же время банкиры и политики ожидаемо высказываются негативно в адрес криптовалют, поскольку не хотят, чтобы все больше людей предпочитали банкам цифровые активы и децентрализованные финансовые инструменты, подчеркнула директор по маркетингу EMCD Алиса Цуканова.

Говоря о потенциале роста биткойна, стоит рассматривать ряд факторов, отмечает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. Во-первых, это дальнейшие действия ФРС, от политики которой зависит поведение фондового рынка, движение которого во многом повторяют криптовалюты. Во-вторых — близость халвинга, то есть сокращения скорости генерирования новых монет при одновременном сокращении размера вознаграждения майнерам. Это способствует сдерживанию инфляции криптовалюты за счет сокращения эмиссии. Само событие запланировано только на весну 2024 года. Однако оно «традиционно запускает новые циклы роста монеты», отмечает господин Некрасов. И перед ним, исходя из истории, котировки биткойна обновляют локальный минимум. По оценке эксперта, этот минимум был пройден на фоне краха криптобиржи FTX в ноябре 2022 года.

В результате участники рынка рассчитывают на продолжение роста котировок криптовалют в ближайшее время. Господин Мамасидиков ожидает, что в ближайшие две недели котировки биткойна могут протестировать уровень $35 тыс. Котировки эфира, по оценке СЕО Cryptorg Андрея Подоляна, при достижении биткойном стоимости $30 тыс. способны вырасти до $2–2,1 тыс.

Ксения Куликова