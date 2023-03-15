Песков: публикация деклараций о доходах — вторична

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и кремлевские чиновники собираются подавать декларации о доходах до 1 апреля. Он отметил, что в Кремле считают публикацию деклараций вторичным вопросом.

«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем»,— сказал Дмитрий Песков ТАСС.

Господин Песков также отрицательно ответил на вопрос, существует ли в Кремле общая позиция по вопросу публикаций деклараций. «Еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация — это вторично»,— сказал он.

В декабре Владимир Путин подписал указ, который разрешил чиновникам не публиковать декларации. Этим же документом некоторым категориям военных разрешили не подавать сведения о своих доходах на время проведения военной операции на Украине. В феврале господин Путин также разрешил сенаторам и депутатам публиковать данные о доходах в обезличенном виде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Открыть нельзя секретить».

Олеся Павленко