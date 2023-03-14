Декларации любят тишину

Комиссия Мосгордумы по законодательству в понедельник рекомендовала столичному парламенту поддержать законопроект, фактически отменяющий подачу деклараций для депутатов, работающих на непрофессиональной основе. Кроме того, документ, разработанный для приведения городского законодательства в соответствие с федеральным, разрешает гордуме публиковать вместо сведений о доходах лишь обобщенные сведения об итогах декларационной кампании. Оппозиционеры выразили опасения, что формулировки федерального и московского законов из-за неоднозначного их толкования могут привести к жалобам на не подавших декларации коллег. Но глава комиссии Александр Семенников заверил, что проблем с этим быть не должно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Мосгордумы Александр Семенников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Депутат Мосгордумы Александр Семенников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

1 марта вступил в силу федеральный закон, который позволяет работающим на общественных началах региональным и муниципальным депутатам не подавать ежегодные декларации о доходах и имуществе. Также он разрешает публиковать сведения о доходах и имуществе парламентариев в обобщенном виде — без персональных данных, позволяющих «идентифицировать соответствующее лицо» или «индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу».

Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам на заседании 13 марта рассмотрела коррелирующие поправки в московское законодательство и рекомендовала их к принятию. Глава комиссии Александр Семенников («Единая Россия») сообщил, что депутатов, получающих в думе зарплату, изменения не коснутся. А те, кто работает на непрофессиональной основе, будут представлять сведения о доходах только в двух случаях: в течение четырех месяцев после избрания и если в течение года депутат или члены его семьи совершали сделки, сумма которых превышает трехлетний доход семьи. В остальных случаях такие депутаты будут ежегодно предоставлять справку о том, что подобных сделок не совершали. Также теперь на сайте Мосгордумы будет размещаться только обобщенная информация о декларировании доходов, разъяснил господин Семенников: «Все ли депутаты исполнили обязанности, все ли представили декларации, были ли нарушения при представлении декларации, неполные сведения, недостоверные сведения». При этом, по его словам, все проверочные мероприятия по доходам депутатов, предусмотренные нормами закона, сохраняются.

В ходе обсуждения законопроекта у оппозиционных депутатов возникли вопросы. Исключенная из КПРФ Елена Шувалова попросила Александра Семенникова объяснить, почему федеральные законодатели посчитали, что те депутаты, которые получают доход не в Мосгордуме, не должны подавать декларации. «Можно подумать, что они не пользуются своими депутатскими полномочиями в принципе и избирателей как будто не интересует, как именно они пользуются своими полномочиями: то ли в интересах избирателей, то ли в интересах своего кармана и коррупционными методами»,— отметила госпожа Шувалова. «Депутаты, у которых постоянное место работы вне Московской городской думы, тоже в полном объеме соблюдают налоговое законодательство РФ, а некоторые, занимающие руководящие должности (в других местах.— “Ъ”), точно так же предоставляют имущественные декларации по основному месту работы»,— разъяснил логику коллег господин Семенников. Кроме того, остается элемент контроля депутатских расходов в виде декларирования крупных сделок, напомнил единоросс. По его словам, ведется большая дискуссия о том, что важнее контролировать — доходы депутата или его расходы.

Депутат от КПРФ Павел Тарасов увидел неоднозначность толкования норм в федеральной и московской версии закона в части освобождения от подачи деклараций. По его мнению, если федеральный закон читать буквально, то сдавать декларацию все же надо. Он попросил разъяснения от Минюста или прокуратуры, не получится ли так, что какой-то депутат решит воспользоваться такой трактовкой федерального закона, сдаст декларацию и нажалуется на тех коллег, кто ее не сдал. «В данном случае мы — вершители судеб,— успокоил коммуниста Александр Семенников.— Мы принимаем закон, и именно он является альфой и омегой».

Елена Шувалова в продолжение темы поинтересовалась у господина Семенникова, как в техническом плане быть тем депутатам, кому «скрывать нечего» и кто хочет продолжать подавать декларации. В ответ глава комиссии заверил ее, что в процессе подачи сведений о доходах и имуществе ничего не изменится и профильная комиссия такой документ «примет, подошьет и положит под сукно».

Напомним, из 45 депутатов Мосгордумы зарплату получают только 15: это председатель парламента, один из двух его заместителей и руководители профильных комиссий. Второй зампред, журналист Андрей Медведев, предпочел после назначения на эту должность остаться «непрофессиональным» депутатом и продолжил получать зарплату по основному месту работы. Для этого столичному парламенту даже пришлось поправить свой регламент.

В предыдущие годы самый высокий доход в Мосгордуме стабильно декларировал ее спикер Алексей Шапошников («Единая Россия»). Правда, в 2021 году он снизился в три раза по сравнению с 2020-м — со 180,8 млн руб. до 59,1 млн руб. Зато в 2019 году господин Шапошников отчитался о получении почти 2 млрд руб. (по его словам, он продал бизнес, которым занимался до избрания в Мосгордуму). Оппозиционные депутаты обвинили спикера в утаивании по итогам 2018 года доходов в размере 870 млн руб., но собранная специально для разбора этой ситуации группа из представителей всех фракций недостоверных сведений в декларациях Алексея Шапошникова не обнаружила.

Елена Рожкова