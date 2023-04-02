ТАСС: мощность взрывного устройства в кафе Петербурга составила 200 грамм тротила

Мощность взрывного устройства, сдетонировавшего в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной Санкт-Петербурга, составила более 200 г тротила, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным Readovka, СВУ было начинено поражающими элементами и спрятано в статуэтку, которую одна из участниц подарила Владлену Татарскому, выступавшему с лекцией в кафе.

По официальным данным МВД, военкор Владлен Татарский погиб при взрыве. Еще 15 человек получили ранения разной степени тяжести.

Владлен Татарский выступал с лекцией о профессии военкора. Мероприятие было организовано движением «Кибер Фронт Z». Начало было запланировано на 17:00 мск. Первые сообщения о взрыве в кафе начали появляться около 18:37 мск.

В июле 2022 года бизнесмен Евгений Пригожин говорил, что его компания «Конкорд» владеет Street Food Bar №1.

Анастасия Ларина