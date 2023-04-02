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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 403-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 2 апреля

Дмитрий Медведев пригрозил президенту Зеленскому божьим судом. Власти Славянска призывают опекунов и попечителей детей-сирот эвакуироваться из города. Римско-католическая церковь не планирует исключать Конференцию католических епископов России из состава епископских конференций Европы по политическим причинам. 262 украинских спортсмена погибли за время спецоперации России на Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:13. Несколько взрывов прозвучали в Мелитополе — председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

9:52. Объем поставок российского газа в Европу через Украину составит 2 апреля 37,6 млн куб. м — «Газпром».

9:29. Зампред Совбеза РФ Медведев уверен, что президент Украины Зеленский за действия против Киево-Печерской лавры предстанет не только перед человеческим, но и перед божьим судом.

8:53. Власти Славянска (Украина) предупредили опекунов и попечителей о возможности лишения их прав по воспитанию детей в случае отказа покинуть город и эвакуироваться — Telegram-канал городской военной администрации.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:47. Римско-католическая церковь не планирует исключать Конференцию католических епископов России из состава епископских конференций Европы по политическим причинам — генсекретарь Конференции Штефан Липке.

8:42. 262 украинских спортсмена погибли и 363 спортивных объекта были разрушены за время спецоперации России на Украине — министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 402-й

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