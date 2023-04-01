Курский губернатор заявил о сброшенной ВСУ бомбе в селе, пострадавших нет

В ночь на 1 апреля ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на крышу дома культуры в селе Дроновка Глушковского района, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, пострадавших нет.

Он уточнил, что осколками были незначительно повреждены окна и фасады находящихся рядом зданий федерально-акушерского пункта и сельсовета. «Сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования»,— написал губернатор в Telegram.

Власти области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины, в регионе действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Вчера, 31 марта, господин Старовойт сообщил об обстреле двух приграничных районов региона, в том числе Глушковского, также никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».