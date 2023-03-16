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Коммерсантъ FM
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Россию спишут, Китай — в уме

ЕС наметил план достижения энергетической независимости

Европейская комиссия представила сразу два документа, которые должны во многом определить энергетическое будущее Евросоюза. Закон «О чистой промышленности» направлен на преодоление зависимости от третьих стран в поставках зеленых технологий, а закон «О важнейших сырьевых материалах» — на повышение самообеспечения ЕС в поставках сырья. Обе инициативы направлены на преодоление зависимости от Китая. И обе пока выглядят, скорее, как абстрактные цели, нежели как четкий план действий.

Китай — крупнейший поставщик в ЕС деталей, используемых в солнечных панелях (на фото — порт Гонконга)

Китай — крупнейший поставщик в ЕС деталей, используемых в солнечных панелях (на фото — порт Гонконга)

Фото: Kin Cheung / AP

Китай — крупнейший поставщик в ЕС деталей, используемых в солнечных панелях (на фото — порт Гонконга)

Фото: Kin Cheung / AP

Еврокомиссия представила комплекс мер, которые должны гарантировать независимость ЕС от какого-то одного поставщика сырья и зеленых технологий. Помочь с этим Евросоюзу должны два законопроекта — «О чистой промышленности» и «О важнейших сырьевых материалах».

Оба документа, по сути, направлены на преодоление зависимости от Китая и принудительное вытеснение китайских поставщиков из европейских цепочек поставок.

Согласно проекту закона «О чистой промышленности», заявки на поставки товаров из стран, на долю которых уже приходится более 65% поставок в ЕС в конкретной категории, будут рассматриваться в последнюю очередь. И самый яркий пример такого поставщика в энергетической сфере ЕС — Китай. На Китай приходится более 90% поставок некоторых деталей, используемых в солнечных панелях. При этом страна усиливает свое доминирование в других цепочках поставок, включая производство ветряных турбин и электромобилей. В итоге ЕС оказывается в прямой технологической зависимости от КНР, чего европейские политики видеть не желают.

Аналогичная ситуация сложилась и на рынке сырья. Избавившись от российской зависимости в сфере нефти и газа, ЕС теперь хочет покончить и с зависимостью от Китая в поставках минералов, таких как литий и кобальт. Для этого Еврокомиссия намерена выделить дополнительные средства для стимулирования добычи минералов в Европе. Цель состоит в том, чтобы на долю европейских компаний приходилось не менее 10% добычи минералов от объема годовых нужд ЕС и не менее 40% — от их обработки. А доля поставок какой-либо страны, не входящей в ЕС, не должна превышать 65%.

Сейчас ЕС почти целиком зависит от импорта большинства видов минералов, а Китай — ключевой их поставщик в Европу.

Он перерабатывает 58% производимого в мире лития, 65% кобальта и более трети никеля и меди. Для преодоления этой зависимости ЕС придется потратить сотни миллиардов евро.

По данным Financial Times, заявленные программы вызывают сомнения у членов самой Еврокомиссии, так как могут противоречить международным торговым нормам.

Что может прийти в Европу вместо российского газа

«Важно, чтобы все это соответствовало нашим обязательствам по ВТО, нашим обязательствам по соглашению о государственных закупках,— заявил газете один из высокопоставленных чиновников в ЕК.— Важно, чтобы в конечном итоге это не превратилось в своего рода зеленый протекционизм и чтобы мы не сделали переход к зеленой экономике более дорогостоящим как для частных компаний, так и для налогоплательщиков».

Теперь Европейскому парламенту и государствам-членам предстоит длительный процесс корректировки предложенных Еврокомиссией законопроектов и их согласования. На это отведено два года.

Кирилл Сарханянц

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