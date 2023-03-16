Россию спишут, Китай — в уме

Европейская комиссия представила сразу два документа, которые должны во многом определить энергетическое будущее Евросоюза. Закон «О чистой промышленности» направлен на преодоление зависимости от третьих стран в поставках зеленых технологий, а закон «О важнейших сырьевых материалах» — на повышение самообеспечения ЕС в поставках сырья. Обе инициативы направлены на преодоление зависимости от Китая. И обе пока выглядят, скорее, как абстрактные цели, нежели как четкий план действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китай — крупнейший поставщик в ЕС деталей, используемых в солнечных панелях (на фото — порт Гонконга)

Фото: Kin Cheung / AP Китай — крупнейший поставщик в ЕС деталей, используемых в солнечных панелях (на фото — порт Гонконга)

Фото: Kin Cheung / AP

Еврокомиссия представила комплекс мер, которые должны гарантировать независимость ЕС от какого-то одного поставщика сырья и зеленых технологий. Помочь с этим Евросоюзу должны два законопроекта — «О чистой промышленности» и «О важнейших сырьевых материалах».

Оба документа, по сути, направлены на преодоление зависимости от Китая и принудительное вытеснение китайских поставщиков из европейских цепочек поставок.

Согласно проекту закона «О чистой промышленности», заявки на поставки товаров из стран, на долю которых уже приходится более 65% поставок в ЕС в конкретной категории, будут рассматриваться в последнюю очередь. И самый яркий пример такого поставщика в энергетической сфере ЕС — Китай. На Китай приходится более 90% поставок некоторых деталей, используемых в солнечных панелях. При этом страна усиливает свое доминирование в других цепочках поставок, включая производство ветряных турбин и электромобилей. В итоге ЕС оказывается в прямой технологической зависимости от КНР, чего европейские политики видеть не желают.

Аналогичная ситуация сложилась и на рынке сырья. Избавившись от российской зависимости в сфере нефти и газа, ЕС теперь хочет покончить и с зависимостью от Китая в поставках минералов, таких как литий и кобальт. Для этого Еврокомиссия намерена выделить дополнительные средства для стимулирования добычи минералов в Европе. Цель состоит в том, чтобы на долю европейских компаний приходилось не менее 10% добычи минералов от объема годовых нужд ЕС и не менее 40% — от их обработки. А доля поставок какой-либо страны, не входящей в ЕС, не должна превышать 65%.

Сейчас ЕС почти целиком зависит от импорта большинства видов минералов, а Китай — ключевой их поставщик в Европу.

Он перерабатывает 58% производимого в мире лития, 65% кобальта и более трети никеля и меди. Для преодоления этой зависимости ЕС придется потратить сотни миллиардов евро.

По данным Financial Times, заявленные программы вызывают сомнения у членов самой Еврокомиссии, так как могут противоречить международным торговым нормам.

«Важно, чтобы все это соответствовало нашим обязательствам по ВТО, нашим обязательствам по соглашению о государственных закупках,— заявил газете один из высокопоставленных чиновников в ЕК.— Важно, чтобы в конечном итоге это не превратилось в своего рода зеленый протекционизм и чтобы мы не сделали переход к зеленой экономике более дорогостоящим как для частных компаний, так и для налогоплательщиков».

Теперь Европейскому парламенту и государствам-членам предстоит длительный процесс корректировки предложенных Еврокомиссией законопроектов и их согласования. На это отведено два года.

Кирилл Сарханянц