Литий освоят за Полярным кругом

«Росатом» и «Норникель» получили лицензию на разработку крупнейшего в стране Колмозерского месторождения лития в Мурманской области за 1,56 млрд руб. Партнеры планируют добывать по 2 млн тонн руды и выпускать по 45 тыс. тонн карбоната и гидроксида лития в год. Добыча и переработка, по словам источников “Ъ”, начнется не раньше 2028 года из-за сложных климатических условий и отсутствия инфраструктуры. После выхода производства на полную мощность в 2030 году Россия сможет занять до 10% мирового рынка лития, говорят аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Атомредметзолото» (АРМЗ, горнорудный дивизион «Росатома») и «Норникель» получили лицензию на разработку месторождения литиевых руд в Мурманской области. Разработкой Колмозерского участка займется совместное предприятие «Полярный литий», оно заплатило за лицензию 1,56 млрд руб. Срок пользования участком — 20 лет.

Колмозерское месторождение — крупнейшее в стране по запасам лития (почти 19%). Прогнозные ресурсы Колмозерского — 13,5 млн тонн руды и 152,6 тыс. тонн оксида лития. На участке также содержатся бериллий, ниобий и тантал.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает переработку 1,96 млн тонн руды в год и выпуск 45 тыс. тонн карбоната и гидроксида лития в год. Дополнительная геологоразведка начнется «в ближайшие месяцы». Завершение проектирования и геолого-разведочных работ планируется «через несколько лет, а выход на проектную мощность к 2030 году», говорится в сообщении компаний. Несколько источников “Ъ” полагают, что с учетом климатических условий Мурманской области и неподготовленности инфраструктуры добыча на месторождении может начаться не раньше 2028 года.

Проект предполагает строительство карьера и обогатительной фабрики возле месторождения, рассказывали источники “Ъ” весной прошлого года. Переработка руды возможна с использованием мощностей «Норникеля» в Мончегорске. Компании также рассматривают возможность производства прекурсоров на мощностях «Норникеля», а затем — непосредственно литий-ионных ячеек на гигафабрике «Росатома» в Калининградской области. Партнеры не раскрывают объем инвестиций, но, как сообщал “Ъ”, размер вложений может превысить 50 млрд руб.

«За счет дополнения возможностей и активов друг друга взаимодействие "Росатома" и "Норникеля" позволит ускорить построение отрасли полного цикла: от руды до накопителей энергии»,— отметил гендиректор «Полярного лития» Игорь Демидов. Гигафабрика «Росатома» в Калининградской области мощностью 4 ГВт•ч в год (примерно 50 тыс. электромобилей) должна заработать уже осенью 2025 года, а значит, компании придется продолжать первые годы импортировать сырье для изготовления ячеек. По оценкам Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, для потребностей гигафабрики «Росатома» потребуется около 360 тонн карбоната лития в год.

У России есть проблемы с поставками карбоната лития. Весной 2022 года в Минпромторге говорили, что Чили, Аргентина и Китай приостанавливали экспорт в РФ после начала военных действий на Украине. Поставки продолжала только Боливия. Весной прошлого года первый замглавы «Росатома» Кирилл Комаров отмечал, что России стоит «активно скупать за рубежом» месторождения с дешевым литием. Госкорпорация, в частности, сообщала об участии в тендере на месторождение в Боливии.

Сейчас цены на карбонат лития скорректировались до $70,87 тыс. за 1 тонну против $90 тыс. в первой декаде 2022 года, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Гидроксид при этом подешевел примерно на 20%, до $76,75 тыс. за 1 тонну. Предполагаемые объемы добычи на месторождении в теории позволят России занять до 10% мирового рынка лития к 2030 году, говорит аналитик.

Полина Смертина