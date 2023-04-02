Air Arabia и Fly Dubai начали принимать карты Visa и MasterCard из РФ с помощью СБП

Иностранные авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai настроили оплату с использованием выпущенных в России карт Visa и MasterCard. Платежи проводятся с использованием системы быстрых платежей (СБП) и представителей перевозчиков в России. Emirates также принимает карты, высылая по запросу QR-коды. После ухода Visa и MasterCard их карты, выпущенные в РФ, перестали принимать за границей.

Air Arabia предоставляет возможность оплаты через СБП по ссылке. Предварительно необходимо оформить бронирование на сайте, обратиться в службу поддержки и получить ссылку на почту для проведения операции. Сбор за выписку билета составляет 6% от итоговой суммы, сообщили в call-центре Air Arabia газете «Известия». При оплате перелета иностранными картами на сайте этой комиссии не будет, но деньги будут списаны в дирхамах с конвертацией по курсу банка клиента.

Fly Dubai предлагает аналогичную схему, но транзакции будут проходить через уполномоченного агента. Необходимо также оформить бронирование и обратиться в службу поддержки за ссылкой. Сбор агента составит 2 тыс. руб. Fly Dubai предлагает оплату с любой российской карты Visa или MasterCard, с «Миром» иногда возникают сбои. Авиакомпания подтвердила «Известиям», что принимает оплату с использованием российских карт.

Emirates предлагает провести платеж по QR-коду (не уточняется, используется ли для этого СБП). Для этого нужно запросить реквизиты по электронной почте московского офиса авиакомпании и забронировать билет через службу поддержки. После этого — просканировать код в банковском приложении, указать итоговую сумму и номер брони. На подтверждение покупки может уйти несколько дней. Авиакомпания рекомендует проводить операцию минимум за 10 дней до вылета. При бронировании через контакт-центр взимается комиссия 1,5 тыс. руб.

Turkish Airlines в начале февраля также позволила оплачивать билеты с помощью российских карт. Однако компания по-прежнему не принимает карты «Мир».

О том, какие варианты на открытие иностранных счетов остались у россиян,— в материале «Ъ FM» «Валюта сверяет карты».

Леонид Уварчев