Turkish Airlines снова разрешила платить российскими картами

На сайте турецкой авиакомпании Turkish Airlines снова появилась возможность оплатить билет российской картой, обратили внимание «Известия». Провести платеж можно с помощью не только карт «Мир», но и Visa, и Mastercard. Однако в службе поддержки авиакомпании уточнили, что оплата принимается не всегда.

Представители Turkish Airlines подтвердили, что в настоящее время оплата по российским картам доступна для путешественников, но в некоторых случаях прием платежей может оказаться недоступным или же билет аннулируют после оплаты.

Как уточнили «Известиям» эксперты, схема приема денежных средств может действовать либо за счет подключения сайтом авиакомпании услуг российских платежных сервисов, либо через банки «дружественных стран», у которых есть договор с Национальной системой платежных карт. Причем операции проходят также по картам банков, в отношении которых введены санкции.

В случае отказа в проведении платежа по российской карте, обратили внимание в службе поддержки, клиент может воспользоваться картой иностранного банка, а также приобрести билет через агента или в офисе продаж авиакомпании.

15 сентября 2022 года Минфин США пригрозил санкциями за обслуживание карт «Мир». После этого карты отказались принимать в нескольких банках Турции, а также Шри-Ланки и Киргизии. По информации РБК, два крупных российских банка намерены установить в «дружественных» странах свои POS-терминалы для приема карт «Мир».

Милена Костерева