Билеты на сайте Turkish Airlines по-прежнему нельзя оплатить картами «Мир»

Оплатить билеты на сайте Turkish Airlines российской картой «Мир» нельзя, сообщил ТАСС со ссылкой на службу поддержки авиакомпании. Ранее «Известия» писали, что билеты на рейсы авиакомпании снова можно оплачивать российскими картами, в том числе картой «Мир».

«Да, "Мир" вообще не проходит»,— сообщили в службе поддержки Turkish Airlines. Там добавили, что билеты можно оплатить российскими картами Visa и Mastercard, но платежи могут проходить не всегда.

Сегодня, 3 февраля, «Известия» сообщили, что на сайте Turkish Airlines снова можно оплатить билеты с помощью российских карт. Издание писало, что платежи можно провести картами «Мир», Visa и Mastercard, но оплата с них принимается не всегда.

Олеся Павленко