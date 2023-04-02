Боррель: начало председательства РФ в Совбезе ООН подходит для Дня дурака

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обратил внимание, что председательство России в Совете Безопасности ООН началось 1 апреля — в День дурака. Он заявил, что Евросоюз будет противостоять «злоупотреблениям со стороны РФ на посту председателя».

«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН»,— написал господин Боррель в Twitter.

Страна-председатель в Совбезе меняется каждый месяц: страны выбираются в алфавитном порядке. Очередь России выпала на апрель. По информации The Guardian, США, Великобритания и Франция выразят несогласие с этим и понизят уровень представительства на заседаниях. Президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдной идею председательства РФ в Совбезе.

Леонид Уварчев