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Коммерсантъ FM
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Россия на месяц стала страной-председателем в Совете Безопасности ООН

В апреле 2023 года Россия председательствует в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщила пресс-служба организации. По данным The Guardian, США, Великобритания и Франция выразят несогласие с этим и понизят уровень представительства на заседаниях под предводительством России.

Страна-председатель в Совбезе меняется каждый месяц: страны выбираются в алфавитном порядке — следующая после России — Швейцария. Страна-председатель не имеет больших полномочий. Например, ее представители созывают, открывают и ведут заседания, а также подписывают принятые документы. Страна-председатель не может влиять на повестку Совбеза: все решается голосованием. Поэтому обычно этому не придают значения.

Однако тот факт, что Россия после 24 февраля 2022 года председательствует в Совбезе, привлекает внимание. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России плохой шуткой. Как отмечает газета The Guardian, США, Великобритания, Франция и их сторонники могут выразить свое несогласие с председательством России, понизив уровень представительства на мероприятиях, которые будет весь месяц проводить Россия. Однако издание отмечает, что бойкот заседаний эти страны не рассматривают.

Анастасия Ларина

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