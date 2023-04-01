Зеленский назвал абсурдной идею председательства РФ в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский считает новость о том, что в апреле Россия будет страной–председателем в Совете безопасности ООН, «абсурдной и деструктивной». По его словам, председательство России доказывает необходимость реформ в Совбезе ООН.

«Сложно представить что-то такое, что больше доказывает полное банкротство таких институтов»,— сказал господин Зеленский в вечернем обращении. «И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности Совбеза ООН. Реформу, которая очевидно назрела — чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир»,— заявил он.

Ранее председательство России в Совбезе критиковал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал это плохой шуткой. По данным The Guardian, США, Великобритания, Франция выразят несогласие с председательством России и понизят уровень представительства на апрельских заседаниях.

Страна-председатель занимается в Совбезе ООН формальными вопросами: представители государства созывают, открывают и ведут заседания, подписывают документы. Однако председатель не может влиять на повестку Совбеза, поскольку такие вопросы решаются всеобщим голосованием.

Анастасия Ларина