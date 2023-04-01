Митрополит Павел из суда Киева доставлен в больницу

Бывший настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел находится в больнице, сообщил его адвокат. После объявления переноса судебного заседания на 3 апреля суд переназначил его на сегодня, 1 апреля. Митрополиту Павлу должны избрать меру пресечения, его могут доставить в суд в принудительном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Киево-Печерская Лавра Фото: Киево-Печерская Лавра

«Владыка в больнице, суд решает вопрос о принудительном приводе»,— заявил адвокат (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»). Ранее во время судебного заседания митрополит Павел заявил, что у него понизился уровень сахара в крови и ухудшилось самочувствие. Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет его в «работе на Россию и разжигании религиозной розни».

Управление ООН в своем докладе от 24 марта, ссылаясь на обыски СБУ в помещениях Украинской православной церкви, заявило о ее возможной дискриминации.

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Мария Федотова