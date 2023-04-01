Суд в Киеве перенес заседание по мере пресечения митрополиту Павлу из-за жалоб на здоровье

Суд в Киеве перенес заседание по делу бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла на 3 апреля. Сегодня, 1 апреля, Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему обвинения в «работе на Россию и разжигании религиозной розни». Во время судебного заседания митрополит Павел заявил, что у него понизился уровень сахара в крови и ухудшилось самочувствие, из-за этого заседание было перенесено, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

В доме бывшего настоятеля прошел обыск, СБУ утверждает, что «собрала обоснованную доказательную базу относительно причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) к разжиганию религиозной розни, оправданию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины».

Митрополит Павел свою вину отрицает. «Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело»,— заявил он.

Сторона защиты подала ходатайство о предоставлении оригиналов аудиозаписей, которые опубликовала СБУ. Адвокаты заявляют, что часть предъявленных обвинений строится на отсылке к опубликованным записям, но в материалах дела их оригиналов нет.

Ранее митрополит Павел прокомментировал опубликованную СБУ запись телефонного разговора, на которой человек с голосом, похожим на голос митрополита, говорит, что люди в Херсоне радуются российским флагам. «Я никогда не был на чей-то стороне, у меня есть свой разум. А то, что там голос мой или нет, так это только Господу известно»,— заявил он.

24 марта Управление ООН в своем докладе заявило о возможной дискриминации на Украине в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). В качестве примера управление привело обыски СБУ в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях УПЦ.

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Мария Федотова