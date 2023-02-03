Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Гринвича» к Levi's

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску управляющей компании «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич» Погребинскому и Заводовскому) к ООО «Леви штраусс Москва» (бренд Levi's). Данное решение суд вынес 2 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из картотеки суда, екатеринбургский ТРЦ пытался взыскать с магазина чуть более $133 тыс. Ранее магазин этого крупного производителя джинсовой одежды работал в «Гринвиче».

Напомним, ранее суд также прекратил производство по всем исковым заявлениям управляющей компании «Гринвича» к известным брендам, входящим в группу Inditex (Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho и другие). Исковые заявления касались оплаты аренды помещений в ТРЦ.

Отметим, что 2 февраля «Гринвич» вновь подал новый иск. На этот раз к ООО «Юникло рус» (бренд Uniqlo). УК торгового центра пытается взыскать 47 млн рублей.

Мария Игнатова

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