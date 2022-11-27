США проявили редкое человеколюбие

США ослабили санкции против Венесуэлы и разрешили энергетическому гиганту Chevron добывать там нефть. В Вашингтоне этот шаг объясняют гуманистическими соображениями, поскольку он должен «ослабить бедствия венесуэльского народа и поддержать восстановление демократии». Смягчение ограничительных мер произошло сразу после старта 26 ноября в Мехико переговоров делегации правительства Венесуэлы с оппозицией. Впрочем, западные СМИ обращают внимание на то, что шаг навстречу Каракасу был сделан за неделю до 5 декабря — дедлайна, когда страны G7 и Евросоюз должны определиться с потолком цен на российскую нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес

Фото: Henry Romero, Reuters Президент Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес

Фото: Henry Romero, Reuters

Министерство финансов США выпустило лицензию, разрешающую американскому энергическому гиганту Chevron и его дочерним компаниям производить нефть и нефтепродукты в Венесуэле и поставлять их в Соединенные Штаты. Вместе с тем по-прежнему запрещено платить налоги и роялти правительству Венесуэлы, а также дивиденды — государственной нефтегазовой компании PdVSA и любой организации, в которой она владеет долей 50% или более. Продавать добытую нефть можно исключительно в США. Нельзя также заключать сделки с участием юрлиц, которые контролируются или принадлежат юрлицам из России, а также расширять производство в Венесуэле до уровня, существовавшего до 28 января 2019 года.

Послабления вступили в силу сразу после старта 26 ноября в мексиканской столице проходящих при посредничестве Норвегии переговоров между правительством президента Николаса Мадуро и оппозицией. Обе делегации уже обратились к ООН с просьбой взять под свое управление фонд на несколько миллиардов долларов, которые хранятся в американских и европейских банках и могут быть разморожены для борьбы с гуманитарным кризисом в Венесуэле. По данным Reuters, речь идет об активах на сумму более чем $3 млрд, которые были заморожены еще при президенте Дональде Трампе в попытке заставить режим Мадуро отказаться от давления на оппозицию и провести свободные выборы. Тогда, в январе 2019 года, лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента и был признан США и многими другими западными странами, из-за чего Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, выслал из страны американских дипломатов, а Штаты перестали покупать у Венесуэлы нефть и, как и ряд других государств, ввели санкции против режима.

Еще ничем толком не завершившийся диалог в Мехико сильно вдохновил администрацию США. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, переговоры стали «важным шагом на пути к восстановлению демократии для венесуэльцев».

«Мы будем надеяться, что стороны достигнут долгосрочных соглашений, которые определят курс на свободные и справедливые президентские выборы в 2024 году»,— написал в Twitter шеф американской дипломатии. Господин Мадуро в долгу не остался и тоже в Twitter заверил, что его правительство «всегда будет стремиться к диалогу со всем венесуэльским обществом». «Мы продолжаем делать важные шаги для благополучия нашей страны»,— заявил президент Венесуэлы.

По словам Николаса Мадуро, цель переговоров — вернуть «похищенные» ресурсы, а уже после этого можно подумать, «какие другие вопросы обсуждать». Размороженные деньги должны быть потрачены на стабилизацию работы электросети Венесуэлы, образование и устранение последствий дождей и наводнений. По данным ООН, в поисках лучшей жизни из-за высокой инфляции, нехватки продовольствия и медикаментов в нынешнем году страну покинули 7,1 млн граждан. Согласно опросам, проводимым местными университетами, около 78% населения Венесуэлы страдают из-за нехватки еды.

В США уверены, что в перспективе переговоры правительства и оппозиции позволят провести честные президентские выборы в 2024 году и освободить сотни политических заключенных. Хотя на этом этапе переговоров в Мехико подобные вопросы даже не включены в повестку дня. Евросоюз также приветствовал начало диалога, который способен «обеспечить дальнейший прогресс».

Впрочем, как отмечает Reuters, и в рядах венесуэльской оппозиции, и в США далеко не все обрадовались столь поспешным шагам Вашингтона навстречу официальному Каракасу, опасаясь, что смягчение санкций повысит авторитет президента Мадуро перед выборами в 2024 году.

При этом, как замечает ряд западных СМИ, корректировка курса Вашингтона по отношению к Венесуэле происходит за неделю до 5 декабря — дедлайна, после которого США и ЕС договорились установить предельные цены на российскую нефть. Как отмечает издание Politico, в связи с этим ограничением в первый понедельник декабря мировые нефтяные рынки может изрядно тряхануть. И на фоне подобной перспективы оперативное решение Вашингтона частично снять санкции с венесуэльских энергоресурсов, возможно, продиктовано не только беспокойством о правах, свободах и благосостоянии населения в латиноамериканской стране.

Выход же на мировой рынок нефти из Венесуэлы, которая обладает одними из крупнейших запасов этого энергоносителя в мире, может снизить цены на топливо, пишет Politico.

Кроме того, условия поставок из этой страны — а именно исключительно в США — могут отчасти решить и другую проблему. После ввода российских войск на территорию Украины в феврале в Штатах произошел рекордный рост цен на бензин. И это стало большой головной болью для президента Джо Байдена и Демократической партии. Высокая стоимость топлива была одной из основных претензий избирателей в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Теперь же, в контексте предстоящих в ноябре 2024 года президентских выборов, администрации надо уже сейчас показывать, что она способна решать сложные вопросы и удовлетворять чаяния электората.

Между тем, как писал “Ъ” еще в марте 2022 года, первые предпосылки к сближению Вашингтона и Каракаса появились почти сразу после начала боевых действий на Украине (см. “Ъ” от 10 марта). «То, что Байден организовывает тайные встречи с наркотеррористом Мадуро, не информируя об этом венесуэльцев, которые страдали и рисковали, сопротивляясь ему,— это гнусное предательство»,— писал тогда в Twitter сенатор-республиканец Марко Рубио. Его коллега-демократ, председатель комитета Сената по иностранным делам Роберт Менендес также выступал против того, чтобы «давать новую жизнь режиму Николаса Мадуро» — «раковой опухоли Западного полушария». Теперь господин Менендес несколько смягчил позицию и поприветствовал происходящие изменения. «Если же Мадуро снова попытается использовать эти переговоры для дальнейшего укрепления своей преступной диктатуры, США и наши международные партнеры должны вернуть всю силу наших санкций, которые в первую очередь и усадили его режим за стол переговоров»,— предупредил сенатор.

Алексей Забродин