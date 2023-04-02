В ожидании раздела прибыли

На минувшей неделе индекс Московской биржи закрепился выше уровня 2450 пунктов. За месяц он вырос более чем на 8%. «Бычьей» игре способствуют уже объявленные решения советов директоров крупных эмитентов о выплате дивидендов, в ряде случаев рекордных. Решений по выплатам ждут от компаний нефтегазовой отрасли, которые должны показать высокую прибыль за прошлый год. В результате дивидендная доходность рынка может составить 11%, что заметно выше ставок по банковским депозитам.

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Дивидендная индексация

По итогам марта индекс Московской биржи вернулся к значениям полугодовой давности. Напомним, в конце сентября 2022 года показатель обвалился на фоне проведения частичной мобилизации. В конце минувшей недели индекс закрепился выше 2450 пунктов. С начала месяца он прибавил более чем 8%, а с середины февраля — почти 14%.

Основной причиной позитивных настроений инвесторов на российском рынке стали решения советов директоров (СД) ряда эмитентов по дивидендам.

В частности, были объявлены рекомендации по квартальным дивидендам «Фосагро», полугодовым дивидендам НОВАТЭКа и банка «Приморье», годовым дивидендам Сбербанка, Московской биржи, «Интер РАО», банка «Санкт-Петербург», «Группы Позитив», «Белуги» и т.д. Суммарный объем выплат компаний, объявивших решения по дивидендам, экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрием Пучкаревым оценивается чуть больше чем 875 млрд руб. Дивидендная доходность индекса Московской биржи на этот год оценивается экспертами в 10–11%, что выше ставок по депозитам.

Наиболее сильное влияние на рынок оказали решения СД Сбербанка и «Фосагро», рекомендовавшие рекордные выплаты за всю историю компаний.

Акционерам Сбербанка планируется направить 565 млрд руб. из расчета 25 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию, что, по оценке «БКС Мир инвестиций», обеспечивало более 11% дивидендной доходности. После такой новости акции банка уверенно пошли вверх и за две недели прибавили в цене 22%. СД «Фосагро» рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал 2022 года в размере 60,2 млрд руб., или 465 руб. на акцию (дивидендная доходность, по оценке «БКС Мир инвестиций», 6,3%).

Впрочем, решения ряда СД разочаровали инвесторов. В первую очередь это касается Московской биржи, где, несмотря на рекордную прибыль, было предложено выплатить меньше прогнозов аналитиков. Набсовет биржи рекомендовал дивиденды в размере 4,84 руб. на одну акцию (дивидендная доходность, по оценке «БКС Мир инвестиций», 4,31%). Аналитики ФГ «Финам» рассчитывали на выплаты в размере 8,2 руб. За неделю после объявления акции торговой площадки снизились более чем на 11%.

Позитивные оценки

В ближайшее время аналитики ожидают объявления о высоких дивидендах от компаний нефтегазовой отрасли. По словам портфельного управляющего УК «Первая» Софии Кирсановой, точные объемы прогнозировать сложно ввиду отсутствия отчетностей, однако ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» могут «удивить суммами» выплат.

Компании нефтяной отрасли заплатят строго по дивидендной политике, считает начальник управления инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Виктор Шастин. «Для "Роснефти", "Татнефти" и "Газпром нефти" это 50% от чистой прибыли. Для ЛУКОЙЛа — это 100% скорректированного чистого денежного потока»,— отмечает он.

По оценке господина Шастина, «Газпром» может направить на дивиденды 50% от чистой прибыли за второе полугодие 2022 года.

Однако с учетом снижения цен на газ и падения объемов прокачки в этот период выплаты составят не более 10–15 руб. на 1 акцию (против 51,03 руб., уплаченных по итогам первого полугодия), ожидает эксперт.

Высоких дивидендов аналитики ждут от государственных энергетических компаний, таких как «РусГидро», ОГК-2 и др. «Эти компании могут направить акционерам больше 50% чистой прибыли на фоне потребности пополнять бюджет и ожиданий сильных результатов за прошлый год»,— отмечает Мария Трофимова.

Капитальные ограничения

Вместе с тем в этом году воздержится от уплаты дивидендов, как и в 2022-м, большая часть металлургических компаний. По мнению Софии Кирсановой, компании сектора не возобновят дивидендные выплаты до оглашения и возможной оплаты windfall tax (разовый налоговый платеж из дополнительной прибыли за 2021–2022 годы), анонсированного в начале года.

«Как только металлурги выполнят свое обязательство перед государством, то смогут поделиться доходами и с акционерами. Среди них "Норильский никель", "Русал", НЛМК, ММК и "Северсталь"»,— считает госпожа Кирсанова.

По техническим инфраструктурным причинам не заплатят дивиденды иностранные эмитенты с российскими активами — X5 Retail, Headhunter, TCS Group. Компании не могут заплатить дивиденды из-за сохраняющихся ограничений на движение капитала. По этим же причинам не будет выплат от компаний с крупными пакетами у зарубежных акционеров («Юнипро», «Распадская»), отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Виталий Гайдаев