Мосбиржа придержала дивиденды

Наблюдательный совет Московской биржи предложил направить на выплату дивидендов за прошлый год 11 млрд руб., что составило только 30% рекордной чистой прибыли. Аналитики указывают, что оставшиеся в распоряжении площадки средства могут пойти на поддержание нормативов достаточности капитала, а также на разработку новых продуктов. Инвесторов такие перспективы не слишком вдохновили — акции площадки потеряли в цене более 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Решение наблюдательного совета Московской биржи направить на дивиденды чуть более 11 млрд руб. из чистой прибыли (4,84 руб. на акцию) явно разочаровало инвесторов. Котировки акций после объявления этой новости 10 марта упали на 2,8%, а по итогам основной торговой сессии они потеряли 6,3% (индекс MOEX снизился на 0,6%), откатившись к отметке 117 руб. В результате они оказались аутсайдером торгов пятницы среди акций, входящих в индекс MOEX. При этом объем торгов с этими ценными бумагами превысил 4 млрд руб., второй результат дня после Сбербанка. И основной оборот по акциям биржи пришелся на период после решения наблюдательного совета.

В 2022 году Московская биржа заработала рекордную чистую прибыль в размере 36,3 млрд руб., и можно было рассчитывать на выплаты хотя бы по нижней границе дивидендной политики, сетует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «По обнародованной рекомендации набсовета они оказались в два раза меньше, на что акции Московской биржи отреагировали снижением котировок»,— отмечает он. По словам управляющего директора ИК «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, «текущие значения стали разочарованием для рынка, особенно с учетом ожидаемой дивидендной доходности по другим голубым фишкам».

Фактически на выплату дивидендов предполагается направить 30% от чистой прибыли по МСФО за 2022 год.

При этом дивидендная политика биржи подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 60% от чистой прибыли, а за 2017–2020 годы торговая площадка выплачивала дивиденды, исходя из расчета 85–89% чистой прибыли.

В 2022 году (по итогам 2021 года) наблюдательный совет биржи рекомендовал акционерам не платить дивиденды (прибыль превысила 28 млрд руб.), с чем они и согласились на годовом собрании. Тогда же глава набсовета биржи Сергей Швецов отмечал, что «приостановка (выплат дивидендов.— “Ъ”) — исключительно вынужденная мера, связанная с периодом турбулентности».

Согласно частично раскрытой отчетности по МСФО за 2022 года, группа Московской биржи получила чистую прибыль в размере 36,3 млрд руб. Этот результат не только на 29% выше результата 2021 года, но и является рекордным за время существования объединенной биржи (с 2011 года). При этом биржа раскрыла только комиссионные доходы (37,5 млрд руб., снижение почти на 10%), не раскрыв процентные доходы (на которые в прежние годы приходилось от 45% до 150% от величины комиссионных доходов). По состоянию на март 2022 года в число основных акционеров Московской биржи входили Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), «Алмазювелирэкспорт» (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Доля акций, находящихся в свободном обращении, превышала 57%.

Поскольку биржа публикует отчетность в сильно урезанном виде, трудно сказать, что стало причиной таких низких дивидендов, отмечают аналитики. «Скорее всего, биржа избрала консервативную политику и не готова тратить ресурсы на выплату дивидендов в условиях неопределенности в финансовой сфере»,— считает Дмитрий Александров.

Необходимости в больших дивидендных выплатах нет, указывает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян, но поддерживать минимальную дивидендную доходность стратегически важно для необходимого уровня инвестиционной привлекательности. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что такое решение связано с внутренними нормативами достаточности капитала, из-за которых биржа вынуждена пересматривать дивидендную политику. По его словам, «с дивидендной доходностью в 4% акции биржи вряд ли можно называть дивидендным аристократом, и поэтому фокус внимания инвесторов может сместиться с дивидендов на новые продукты, которые биржа будет разрабатывать, принимая во внимание санкционные ограничения».

Московская биржа оперативно не ответила на запрос «Ъ».

Ксения Куликова