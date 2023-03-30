Котировки подтянут инициативами

Инвесторы со скепсисом встретили предложения властей по восстановлению российского рынка акций. Идеи озвучил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с президентом. За 2022 год фондовый рынок рухнул почти вдвое. Нерезиденты оказались отрезаны от торгов. Лишь несколько эмитентов смогли отыграть провал. Власти собираются восстанавливать котировки с помощью нескольких инициатив. “Ъ FM” обсудил их с профессиональными участниками и выяснил, сработает ли это. Подробности — в материале Ивана Якунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возможно, самая обсуждаемая и самая загадочная мера связана с новым типом акций, которые предложил создать Андрей Белоусов. Они могут стать «многоголосыми». Сейчас такого понятия нет в законе о ценных бумагах, но смысл чиновник объяснил так: допустим, компании нужны деньги, но терять контроль и размывать долю мажоритарного акционера она не хочет. Тогда действующим инвесторам дадут акции со множеством голосов, а на рынок выпустят обычные ценные бумаги. По похожему сценарию могут работать конвертируемые акции, которые упомянул господин Белоусов.

“Ъ FM” попытался опросить владельцев публично торгуемых компаний, но, пока нет деталей, они от комментариев отказываются. При этом уже сейчас акции могут быть разных классов, и терять контроль не обязательно. Для рынка это тоже несильный драйвер, рассуждает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов:

«Наверное, речь идет о защите прав мажоритарных, а не миноритарных акционеров, которые добавят дополнительную ликвидность. Данный инструмент будет интересен спекулянтам, их обычно интересует не то, как развивается компания, а сколько они получат прибыли от изменения цен на акции. По таким бумагам может быть выше и дивиденд как компенсация за отсутствие голосования».

Кроме того, первый вице-премьер говорил о необходимости возвращать доверие инвесторов. Для чего эмитентам нужно поскорее вернуться к публикации отчетности. Власти говорят об этом больше полугода, но эффект ограничен. ВТБ, например, проводит уже вторую допэмиссию, не раскрывая покупателям бизнес-показатели. Насколько призыв правительства будет услышан, зависит от двух факторов, говорит директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков:

«Первый аспект — санкции. А второй — убытки. В этом отношении, конечно, эмитенты не заинтересованы раскрывать свои отчетности для того, чтобы сохранить текущую капитализацию. Мне кажется, что многие компании будут до последнего стараться их не публиковать. Если мы увидим некое возобновление экономического роста, то на этой позитивной волне многие убытки 2022 года будут просто списаны. Если кризис продолжит нарастать, раскрытие отчетности может отодвинуться и на 2024 год».

Другой комплекс мер направлен на то, чтобы стимулировать новых нерезидентов. Во-первых, им могут разрешить получать дивиденды, во-вторых, даже выводить деньги из страны, но, правда, под строжайшим контролем правительства. Новые вливания рынку нужны, но поток средств не безграничен, напоминает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Это действительно может простимулировать развитие фондового рынка, но в то же время надо понимать, что средств дружественных инвесторов все-таки было недостаточно, и до санкций на российском фондовом рынке основные деньги поступали все-таки от недружественных нерезидентов из Европы, в частности, из Скандинавии, Великобритании, Америки. Поэтому мне представляется, что дружественные инвесторы не смогут в полной мере компенсировать уход».

Есть и несколько других предложений. Андрей Белоусов напомнил про перспективы появления исламского банкинга в России, а также ИИС третьего типа, законопроект о котором должен поступить в Госдуму в апреле. Кроме того, чиновник пообещал завершить работу над цифровым рублем в течение этого года. Президент Владимир Путин, выслушав доклад, ответил: «Да, интересно. Хороший набор».

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