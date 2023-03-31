Дорога на юг завела на север

До позднего вечера пятницы МЧС и власти Ростовской области продолжали устранять последствия мощнейшего снегопада, продолжавшегося около суток. В результате природного катаклизма около тысячи автомобилей застряли на автодороге М-4 «Дон», собрав гигантскую пробку длинной от 50 до 70 км. Многие водители часами ждали помощи без воды, еды и топлива. Снегопад также вызвал отключение электричества в населенных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели откапывают автомобили, попавшие в снежный затор на трассе М4

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области Спасатели откапывают автомобили, попавшие в снежный затор на трассе М4

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

С середины марта в Ростовской области установилась весенняя погода с температурой воздуха до +19°С, однако 29 марта ГУ МЧС по региону объявило по области штормовое предупреждение в связи с похолоданием и снегопадом, который начался 30 марта. По словам доцента кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ Александра Иошпы, таких затяжных снегопадов в это время года в Ростовской области не видели почти 30 лет: «В последний раз такая метель в течение трех дней в конце марта была в 1995 году». «Вследствие формирования фронтального раздела на Ростовскую область обрушились очень интенсивные осадки,— пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.— Если суммировать, за день и ночь в виде снега, мокрого снега и дождя выпало около 50 мм осадков. Это очень много, месячная норма осадков, это ЧП».

В связи со снегопадом днем 30 марта на трассе М-4 «Дон» ввели ограничения для грузовиков — ГИБДД отправляла их на временные стоянки. Госкомпания «Автодор» попросила водителей отказаться от поездок, но это не помогло.

По сообщению минтранса Ростовской области, пробка образовалась из-за грузовиков на летней резине, которые не могли преодолеть подъемы и блокировали движение. Для их транспортировки пришлось вызывать тяжелую технику, которую снимали со строительства дорожных объектов. Из-за продолжающейся метели, ДТП и большого количества парализованного транспорта к 20:00 ситуация усугубилась настолько, что дорогу пришлось перекрывать на участке 907–983 км (от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина). Часть уборочной техники (ее «Автодор» направил на трассу еще в 12:00) оказалась в общей пробке с остальными машинами, в результате трассу начало заметать — заносы местами достигали одного метра. Поздно вечером 30 марта решением губернатора Ростовской области Василия Голубева был введен режим ЧС в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах, а также в городе Шахты.

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Из-за затора и перекрытия дорог люди на легковых автомобилях не могли выехать с трассы. Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что на дороге застряло около 1 тыс. автомобилей. Один из очевидцев рассказал корреспонденту “Ъ”, что провел на замерзшей дороге около 20 часов. «С 13:40 в районе развязки на Лиховском мосту в сторону Ростова стоим. Ни одной снегоуборочной машины не проезжало»,— написал очевидец в 00:40 31 марта. Судя по комментариям под постами Василия Голубева в Telegram, люди пытались часами связаться c родственниками. Была создана специальная группа для обмена информацией и поиска пострадавших.

«Автодор» развернул на трассе пункты обогрева, направив бригады аварийных комиссаров с водой и бензином, а также бензовозы: автомобилистам передали 1,3 тыс. л бензина и 1,7 тыс. л дизельного топлива.

Для освобождения проезжей части спасатели МЧС разрезали болгарками барьерное ограждение на одиннадцати участках, чтобы машины могли развернуться. Снегопад создал проблемы и для коммунальных служб и энергетиков. Из-за метели электричество отключили в восьми районах и трех городах с населением почти 35 тыс. человек.

В 19.30 31 марта ГИБДД заявила, что движение по трассе открыто. На этом фоне департамент по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области предостерег о рисках подтопления населенных пунктов, расположенных в низменных и прибрежных территориях.

Последний раз похожая ситуация сложилась в конце 2012 года на трассе М-10 в районе Вышнего Волочка. Тогда тоже образовался многокилометровый затор из-за неподготовленности водителей грузовиков к заснеженной трассе — фуры буксовали на обледенелой дороге. После того инцидента власти пытались принять закон, запрещающий эксплуатировать автомобили на летней резине зимой, но в итоге этого сделано не было. Теперь МВД подготовило соответствующие поправки в ПДД (о проекте изменений “Ъ” сообщал несколько раз).

Компания «Автодор» сталкивается с природными катаклизмами в этом году уже второй раз: в конце февраля на М-11 в Нижегородской области в результате снегопада и обледенения трассы столкнулись более 40 автомобилей. Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону; Иван Буранов