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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 401-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 31 марта

У Генштаба ВС РФ в планах нет проведения второй волны мобилизации. Япония с 7 апреля запретит экспорт в Россию стали, беспилотников, компонентов для авиации и космической отрасли. Как стало известно «Ъ», Kraft Heinz договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания в России ГК «Черноголовка». Минфин США заявил, что американцам потребуется разрешение на выход из российских активов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:10. Уроки по беспилотной авиации предложили включить в школьную программу в РФ — «Ведомости».

8:59. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, но обещает не применять силу при «очистке от людей государственного заповедника».

8:53. Все граждане, призванные на военную службу этой весной, будут направлены в пункты постоянной дислокации на территории России, заявил Цимлянский.

8:52. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в ходе весеннего призыва в армию россиян впервые начнут оповещать в электронном виде.

8:43. Более 116 тыс. бытовых абонентов остались без света в 205 населенных пунктах ЛНР из-за непогоды.

8:43. Аргентина начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении вида на жительство, сообщили в консульском отделе посольства РФ.

8:43. Грузия в начале 2023 года более чем втрое увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию, а также в несколько раз — в страны ЕАЭС.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 400-й

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