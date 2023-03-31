Зеленский присвоил Буче звание «Город-герой»

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Буче знак отличия «Город-герой». Кадры памятной церемонии глава государства разместил в Telegram-канале. До этого таким же знаком господин Зеленский отметил Харьков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония присвоения Буче знания "Город-герой"

Фото: Gleb Garanich, Reuters Церемония присвоения Буче знания "Город-герой"

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Мероприятие прошло в годовщину возвращения города под контроль Киева. «В годовщину освобождения Бучи вместе с главами иностранных государств и правительств почтили память жителей города»,— сообщил президент Украины.

Вместе с господином Зеленским в мероприятии поучаствовали президент Молдавии Майя Санду, премьеры Словакии, Словении и Хорватии Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович. Визиты иностранных лидеров ранее не анонсировались.

2 апреля 2022 года были опубликованы фото и видео из Ирпеня и Бучи, снятые украинскими и западными журналистами, на них были изображены десятки тел погибших мирных жителей. В расправе над ними Киев обвинил российских военных. В Минобороны РФ кадры из города назвали провокацией и заявили, что российские военные вышли из Бучи 30 марта. Позднее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что России известны исполнители провокации.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба