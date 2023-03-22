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Коммерсантъ FM
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Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский передал мэру Харькова Игорю Терехову знак почетного отличия «Город-герой Украины». Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Указ об изготовлении почетного знака «Город-герой Украины» господин Зеленский подписал вчера, 21 марта, следует из информации на сайте офиса президента.

Господин Зеленский также сообщил, что провел в Харьковской области совещание, на котором обсуждались восстановление территорий региона, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим жителям. Кроме того, президент заслушал доклад по оперативной обстановке и обсудил с представителями энергетической отрасли вопрос обеспечения всех населенных пунктов области электроэнергией.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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