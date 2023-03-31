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Коммерсантъ FM
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Лидеры Молдавии, Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Бучу

На саммит в украинскую Бучу приехали президент Молдовы Майя Санду, премьеры Словакии, Словении и Хорватии — Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

Как сообщает «Европейская правда», информация о саммите «Буча — ответственность России за преступления в Украине» не была публичной, визиты иностранных лидеров не анонсировались.

2 апреля были опубликованы фото и видео из Ирпеня и Бучи, снятые украинскими и западными журналистами. Как говорили власти Украины, на фотографиях изображены трупы украинцев, лежащие вдоль дороги и во дворах, у некоторых из них за спиной были связаны руки.

Минобороны России опровергло информацию о причастности российских военных к убийству мирных жителей в Буче и назвало это провокацией. В ведомстве заявили, что российские военные вышли из украинской Бучи 30 марта.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Рано утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе и вводе войск в ДНР и ЛНР. Что происходит после боевых действий — в фотогалерее «Ъ».

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