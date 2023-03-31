Лидеры Молдавии, Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Бучу

На саммит в украинскую Бучу приехали президент Молдовы Майя Санду, премьеры Словакии, Словении и Хорватии — Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

Как сообщает «Европейская правда», информация о саммите «Буча — ответственность России за преступления в Украине» не была публичной, визиты иностранных лидеров не анонсировались.

2 апреля были опубликованы фото и видео из Ирпеня и Бучи, снятые украинскими и западными журналистами. Как говорили власти Украины, на фотографиях изображены трупы украинцев, лежащие вдоль дороги и во дворах, у некоторых из них за спиной были связаны руки.

Минобороны России опровергло информацию о причастности российских военных к убийству мирных жителей в Буче и назвало это провокацией. В ведомстве заявили, что российские военные вышли из украинской Бучи 30 марта.

Анастасия Ларина