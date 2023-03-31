Средний размер вложений домохозяйств в криптовалюту в России составил 17,5 тыс. руб.

Российские домохозяйства, которые вкладывались в криптовалюту, в среднем вложили в этот актив 17,5 тыс. руб., сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЦБ РФ за 2022 год. В целом финансовыми активами располагают свыше 65% домохозяйств в РФ.

На сбережения большинство домохозяйств в прошлом году направляли не более 20% дохода. Доля домохозяйств со счетами в банках составила 64,5%, доля владельцев акций или облигаций — 1,6%, электронных кошельков — 1,2% (при этом активами в криптовалютах располагали только 0,4%), паев в паевых инвестиционных фондах (ПИФ) — 0,3%, металлических счетов — 0,3%.

Средний размер финансовых активов российских домохозяйств составил 15,7 тыс. руб. Медианная стоимость активов на банковских счетах или вкладах у тех, кто располагал таковыми, составила 15 тыс. руб. Акций и облигаций — 26,5 тыс. руб., вложений в ПИФы — 82,5 тыс. руб. В то же время в металлических счетах российские домохозяйства в среднем держали 3,3 тыс. руб., в электронных кошельках — 1 тыс. руб.

Информацию ЦБ РФ методом анкетирования собрал в рамках «Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам», проводившегося в апреле—августе 2022 года.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов признал снижение интереса к инвестированию среди россиян. В правительстве (в том числе с целью стимулирования граждан) уже предложили ввести в оборот новые типы ценных бумаг — «многоголосые» акции, а также акции, конвертируемые в голосующие при условии наступления оговоренного события.

Подробнее о попытках властей вернуть доверие к российскому финансовому рынку — в материале «Ъ» «Прокачка финансового счета».

Григорий Лейба